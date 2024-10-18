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Erzurum'da Gebe Okulu Anne Adaylarına Destek Sunuyor

Erzurum'da Gebe Okulu Anne Adaylarına Destek Sunuyor
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Erzurum'da Sağlık İl Müdürlüğü tarafından kurulan gebe okulu, anne adaylarına hamilelik sürecinde bilinçli ve sağlıklı bir şekilde hazırlanmaları için eğitimler veriyor. Eğitimlerde beslenme, doğum süreci ve psikolojik destek gibi konular ele alınıyor.

Erzurum'da Sağlık İl Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen gebe okulu, anne adaylarına yönelik kapsamlı eğitimler sunarak onların hamilelik sürecine daha bilinçli ve sağlıklı bir şekilde hazırlanmalarını sağlıyor.

Okulda verilen eğitim programları, anne adaylarının hem fiziksel hem de duygusal gereksinimlerini ele alıyor. Eğitimler, hamilelik döneminde beslenme, doğum öncesi bakım, doğum süreci ve sonrası gibi birçok önemli konuyu kapsıyor. Ayrıca, anne adaylarına stresi yönetme ve doğum korkusunu azaltma teknikleri de öğretiliyor. Bu sayede anne adayları, hamileliklerini daha rahat ve güvenli bir şekilde geçirme fırsatına sahip oluyorlar. Erzurum'daki gebe okulu, toplumsal sağlığı iyileştirmeye yönelik önemli bir adım olarak dikkat çekiyor ve anne adaylarının yanında olmaya devam ediyor.

Anne adayı Ayçanur İnanlı Gökdağ, gebe okulunun hamilelik sürecinde anne adaylarına nasıl destek sağladığı hakkında önemli bilgiler sundu.

Ayçanur İnanlı Gökdağ, gebe okulunun anne adaylarına gebelik süreci, doğum hazırlığı ve doğum sonrası bakım gibi konularda eğitim ve rehberlik sunarak, onların bu süreci bilinçli ve rahat bir şekilde geçirmelerine yardımcı olmayı amaçladığını söyledi.

Eğitim programlarının uzmanlar tarafından aktarıldığını belirten Gökdağ, uzman eğitmenler tarafından verildiğini belirterek "Ayrıca, gebe okulu, anne adaylarının aynı süreçteki diğer bireylerle iletişim kurarak deneyimlerini paylaşmalarına ve sosyal destek ağlarını genişletmelerine de olanak tanıyor. İl Sağlık Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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