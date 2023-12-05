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Erzurum'da Gazze'ye Yardım Çarşısı Büyük İlgi Gördü

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Filistin'e destek amacıyla Erzurum'da kurulan Gazze'ye Yardım Çarşısı, vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü. Çarşıda yapılan satışlar ve bağışlarla yaklaşık 800 bin TL gelir elde edildi.

Filistin'e destek amacıyla 25 Kasım'da Erzurum Valiliği koordinatörlüğünde, Yakutiye Kaymakamlığı ve Palandöken Kaymakamlığı iş birliği ile MNG Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nde kurulan " Gazze'ye Yardım Çarşısı" vatandaşlardan büyük ilgi gördü.

Yaklaşık bir hafta boyunca açık kalan Gazze'ye yardım çarşısında, başta hayırsever vatandaşlar ile kamu kurum ve kuruşları ve STK'lar tarafından üretilen çeşitli ürünler satışa sunuldu. Hayır çarşısı yoluyla yapılan satışların yanı sıra hayırsever iş insanlarının yaptıkları bağışlardan yaklaşık 800 bin TL gelir elde edildi ve AFAD ile Türk Kızılayı'nın Filistin'e yardım amacıyla açmış olduğu hesaplara yatırıldı.

"Gazze'ye Yardım Çarşısı"na destek veren herkese teşekkür eden Vali Mustafa Çiftçi: "Yaklaşık iki aydır İsrail'in Filistinli kardeşlerimize yönelik insanlık dışı saldırılarını endişeyle takip ediyoruz. Valiliğimiz koordinesinde Palandöken ve Yakutiye Kaymakamlıklarımız tarafından gerçekleştirilen yardım kampanyasıyla, bir nebze de olsa, İslam dünyasının kalbini yaralayan bu trajedi karşısında Filistinli kardeşlerimizle omuz omuza olduğumuzu göstermek istiyoruz."

Vali Çiftçi: "Bu vesileyle hayır çarşımızın kurulmasında emeği geçenlere, katkı sunanlara, Erzurumlu hayırsever vatandaşlarımıza ve iş insanlarımıza şükranlarımı sunuyorum." - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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