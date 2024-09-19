Erzurum'da Gaziler Günü Coşku ile Kutlandı

Erzurum'da 19 Eylül "Gaziler Günü" düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Kutlama programı Havuzbaşı'nda gerçekleştirilen çelenk sunumu ile başladı. Vali Vekili Lokman Düzgün'ün Atatürk Anıtı'na çelenk sunumunun ardından programda, günün anlam ve önemine binaen şiirler okundu.

Vatan sevgisinin ve bağımsızlık tutkusunun en kıymetli temsilcisi olan gaziler adına yapılan konuşmalardan sonra, İl Protokolü tarafından Karskapı ve Polis Şehitliği ziyaret edildi. Şehit ve merhum gaziler için edilen dualarla birlikte kabirlere karanfil bırakıldı. - ERZURUM