Erzurum'da 'Etkili Hutbe Sunumu' Yarışması Düzenlendi

Erzurum'da din görevlileri "Etkili Hutbe Sunumu" yarışmasında ter döktü.

Diyanet İşleri Başkanlığınca her yıl "Camiler ve Din Görevlileri Haftası" etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Etkili Hutbe Sunumu Yarışması"nda Erzurum finalisti belli oldu.

Solakzade Camii'nde yapılan yarışmada, Palandöken İlçe Müftülüğünde İmam Hatip olarak görev yapan Furkan Taşkesenligil birinci oldu.

Yarışmanın jüri başkanlığını yapan Müftü Yardımcısı Dr. Sebahattin Erdoğan, yarışmaya katılan din görevlilerine çeşitli hediyeler takdim ederek, katılımlarından dolayı tüm yarışmacılara teşekkür etti. - ERZURUM