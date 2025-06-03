Erzurum'da 'Etkili Hutbe Sunumu' Yarışması Düzenlendi

Erzurum'da 'Etkili Hutbe Sunumu' Yarışması Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Etkili Hutbe Sunumu Yarışması'nda Erzurum finalisti belli oldu. Yarışmada Furkan Taşkesenligil birinci oldu.

Erzurum'da din görevlileri "Etkili Hutbe Sunumu" yarışmasında ter döktü.

Diyanet İşleri Başkanlığınca her yıl "Camiler ve Din Görevlileri Haftası" etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Etkili Hutbe Sunumu Yarışması"nda Erzurum finalisti belli oldu.

Solakzade Camii'nde yapılan yarışmada, Palandöken İlçe Müftülüğünde İmam Hatip olarak görev yapan Furkan Taşkesenligil birinci oldu.

Yarışmanın jüri başkanlığını yapan Müftü Yardımcısı Dr. Sebahattin Erdoğan, yarışmaya katılan din görevlilerine çeşitli hediyeler takdim ederek, katılımlarından dolayı tüm yarışmacılara teşekkür etti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Üniversiteli Sena'nın intihar notunda işaret ettiği araştırma görevlisi, görevden uzaklaştırıldı

Sena'nın intihar notunda işaret ettiği isimle ilgili ilk karar
Kamerayla görüntülediği yılanın saldırısına uğradı

Kamerayla görüntülerken saldırdı! Peşini bir an olsun bırakmadı
Üç kuruş için yaptığı rezilliğe bakın! Kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı

Yaptığı rezilliği kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Sosyal Güvenlik Müşaviri Ali Duman, asgari ücretteki riske dikkat çekti

İşte asgari ücretteki gizli tehlike
Arda Turan ilk transferini Fenerbahçe'den yapıyor

İlk transferini Fenerbahçe'den yapıyor
Marketten alınan sucuktan çıkan mide bulandırdı

Marketten alınan sucuktan çıkan mide bulandırdı
Hande Erçel ve Barış Arduç'un başrollerinde yer aldığı Aşkı Hatırla'nın ikinci tanıtımı yayınlandı

Yine aynı ikili! Yerli dizide sınırları zorlayan görüntü
Sivas'ta haber alınamayan yaşlı çiftin traktör kazasında öldüğü belirlendi

Uzun süre haber alınamayan yaşlı çift kırsalda ölü bulundu
Böyle bir ölüm şekli yok! Sadece 1 kişi kurtuldu, o da arkasına bakmadan kaçtı

Böyle bir ölüm şekli yok
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.