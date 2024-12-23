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Erzurum'da 'En Uzun Gecede Tefekkür' Programı Düzenlendi

Erzurum'da 'En Uzun Gecede Tefekkür' Programı Düzenlendi
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Gençlerin milli ve manevi değerlerle yetişmeleri, sosyalleşmeleri ve toplumsal dayanışmalarının pekiştirilmesi amacıyla Erzurum'da düzenlenen programda İslam'ın temel değerleri ve tefekkür üzerine konuşmalar yapıldı.

Gençlerin milli ve manevi değerlerle yetişmeleri, sosyalleşmeleri ve toplumsal dayanışmalarının pekiştirilmesi amacıyla yatsı namazını müteakip hem geçen yılın muhasebesini yapmak hem gelecek zamanın maddi/manevi hedeflerini tespit etmek amacıyla "En Uzun Gecede Tefekkür" programı adı altında program düzenlendi.

Erzurum Türkiye Diyanet Vakfı Erkek Yurdu'nda düzenlenen programa konuşmacı olarak katılan Erzurum İl Müftü Yardımcısı Sebahattin Erdoğan, "Yaratılış gayemizi, Allah'a kulluğun önemini, vaktin kıymetini ve salih amelin değerini idrak edeceğimiz, kainattaki eşsiz dengenin ve sayısız nimetin farkına varacağımız, bilinen ve bilinmeyen nice güzelliklerin yaratılışındaki hikmeti kavrayacağımız, olaylara ibret nazarıyla bakarak, ders çıkarıp, payımıza düşen sorumluluğu alacağımız, geçmişin muhasebesini yapacağımız, çok ender anları idrak ediyoruz. Böylesi güzel zamanları tefekküre ayırmak, Allah'ı tespih ederek geçirmek en büyük kazancımız olacaktır." dedi.

Programa, İl Müftü Yardımcısı Sebahttin Erdoğan'ın yanı sıra, Şube Müdürü M. Rasim Kasapoğlu, İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörü Ahmet Gürler ve Yurt öğrencileri katıldı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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