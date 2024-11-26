Erzurum'da Eğitime 1 Gün Ara Verildi

(ERZURUM) - Erzurum'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün süreyle (26 Kasım Salı) ara verildi.

Yurdun birçok noktasında etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı köy yolları ulaşıma kapandı, bazı illerde ise tedbir amaçlı eğitime ara verildi. Yoğun kar yağışına teslim olan Erzurum'da Valilik'ten yapılan açıklamayla olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün süreyle (26 Kasım Salı) ara verildiği duyuruldu.

Erzurum Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimizde görülen olumsuz hava koşulları ve buzlanma sebebiyle 26 Kasım 2024 Salı günü; Merkez Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçelerine bağlı ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim kurumlarında, eğitime 1 (bir) gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca hamile ve engelli kamu personeli de 1 (bir) gün süreyle idari izinli sayılacaktır" denildi.