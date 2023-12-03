Erzurum'da Dünya Engelliler Günü Programı Düzenlendi

Erzurum'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle düzenlenen programda engelli derneklerinin üyeleri ve vatandaşlar bir araya geldi. Programda çelenk sunumu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu. Engellilerin karşı karşıya kaldığı sorunlar ve olumsuz algıların aşılması konuları ele alındı.

Erzurum'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle bir program düzenlendi.

Havuzbaşı Atatürk Heykeli önünde düzenlenen etkinlikte kentteki engelli derneklerinin üyeleri ve vatandaşlar bir araya geldi. Programda çelenk sunumu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu. Türkiye Sakatlar Derneği Erzurum Şube Başkanı Sadullah Efe engellilerin karşı karşıya kaldığı sorunlarla ilgili bilgi verirken, Erzurum Zihinsel Engelliler Derneği Başkanı Yahya Şaşı da engellilere yönelik olumsuz algıların toplumun desteği ile aşılacağını ifade etti. - ERZURUM