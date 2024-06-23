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Erzurum'da Düğün Milli Maçla Buluştu

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Erzurum'un Oltu ilçesinde dünya evine giren çift, düğünleri milli maç saatine denk gelince eğlenceye 90 dakikalık ara verdiler. Gelin ve damadın milli takımın galip geleceği yönündeki temennilerine rağmen sahadan 3-0'lık skorla mağlup olması düğünün tadını kaçırmadı.

Erzurum'un Oltu ilçesinde dünya evine giren çift, düğünleri milli maç saatine denk gelince eğlenceye 90 dakikalık ara verdiler.

Oltulu Nurhan ve Uğur Uysal'ın düğün törenleri Türkiye-Portekiz maçı ile çakışınca, hem çift hem de davetliler maç heyecanından geri kalmak istemedi. Genç çift düğün salonu pistine televizyon kurdurup milli maçı seyretti. Damat Uğur Uysal, "Düğünümüzü yarıda kestik ve arkadaşlarımla milli maçımızı izledik. Milli gururumuzu yaşıyoruz" dedi. Çiçeği burnundaki gelin Nurhan Uysal da, "Milli takımımıza başarılar diliyorum. Bugün düğünümüze denk geldi ve çok güzel bir an yaşıyoruz. Hem düğün hem de maçımızı izliyoruz" şeklinde konuştu.

Gelin ve damadın milli takımın galip geleceği yönündeki temennilerine rağmen sahadan 3-0'lık skorla mağlup olması düğünün tadını kaçırmadı. Maçın bitiş düdüğünden hemen sonra eğlence yarım kaldığı yerden devam etti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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