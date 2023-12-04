Erzurum'da Dron Çekimi Yapan Fotoğrafçılar İlginç Görüntüler Yakaladı

Erzurum Üç Kümbetler mevkiinde sosyal medya için dron çekimi yapan fotoğrafçılar ilginç görüntülerle karşılaştı.

Çifte Minareli Medresede çekim yapan fotoğrafçılar dronden korkan bir çocuk fark etti. Çocuğun tepkisini görmek isteyen fotoğrafçı dronu çocuğa doğru hareket ettirince çocuğun drondan korkup kaçtığını fark etti. Çocuk bir süre drona kar topu attı. Korktuğu için drona defalarca kar topu fırlatan çocuk an ve an görüntülendi. Çocuğun attığı bir kartopu dronun 10 santim önünden geçti. O anlar dron kameralarına yansıdı. - ERZURUM