Haberler

Erzurum'da Doğalgaz Kesintisi Vatandaşları Zor Durumda Bıraktı

Güncelleme:
Hava sıcaklıklarının eksi 10 dereceye düştüğü Erzurum'da doğalgaz kesintisi, vatandaşları ısınma konusunda büyük bir krizle karşı karşıya bıraktı. Patlama sonrası kesinti 24 saati aştı ve yetkililerden açıklama bekleniyor.

Erzurum'da doğalgaz kesintisi vatandaşları zor durumda bıraktı. Hava sıcaklığının gece saatlerinde eksi 10 dereceye kadar düştüğü kent merkezinde vatandaşlar ısınma konusunda büyük bir kriz yaşıyor.

Erzurum'un Yakutiye ilçesi Yoncalık semtinde dün meydana gelen doğalgaz patlaması sonucu 2 evin tamamen yıkılmasının ardından kent merkezinin büyük bir bölümünde gaz kesintisi yaşandı.

Palen Doğalgaz tarafından yapılan açıklamada kesintinin patlamayla alakalı olmadığını açıklamasına rağmen Erzurum'da bir çok mahallede 24 saati aşkın süredir gaz kesintisi yaşanıyor. Özellikle gece ısınmada büyük sorun yaşayan Erzurumlular, "Kesintiyle ilgili bir açıklama yapılmadı. Gaz akışının ne zaman verileceği hala belli değil. Gece evlerimizde çok üşüdük. Mutfaklarda gaz olmadığı için yemek yapılamadı. Yetkilileri duyarlı olmaya davet ediyoruz" dediler. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
