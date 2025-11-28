Erzurum'da doğalgaz kesintisi vatandaşları zor durumda bıraktı. Hava sıcaklığının gece saatlerinde eksi 10 dereceye kadar düştüğü kent merkezinde vatandaşlar ısınma konusunda büyük bir kriz yaşıyor.

Erzurum'un Yakutiye ilçesi Yoncalık semtinde dün meydana gelen doğalgaz patlaması sonucu 2 evin tamamen yıkılmasının ardından kent merkezinin büyük bir bölümünde gaz kesintisi yaşandı.

Palen Doğalgaz tarafından yapılan açıklamada kesintinin patlamayla alakalı olmadığını açıklamasına rağmen Erzurum'da bir çok mahallede 24 saati aşkın süredir gaz kesintisi yaşanıyor. Özellikle gece ısınmada büyük sorun yaşayan Erzurumlular, "Kesintiyle ilgili bir açıklama yapılmadı. Gaz akışının ne zaman verileceği hala belli değil. Gece evlerimizde çok üşüdük. Mutfaklarda gaz olmadığı için yemek yapılamadı. Yetkilileri duyarlı olmaya davet ediyoruz" dediler. - ERZURUM