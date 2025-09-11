Erzurum'da Destek AFAD Gönüllü Buluşması Coşkuyla Gerçekleşti

Erzurum'da Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce "Destek AFAD Gönüllü Buluşması" etkinliği düzenlendi.

Etkinlikte gönüllüler hem gönüllerince eğlendi hem bilgilerini yenilediler. Erzurum İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü yerleşkesinde bir araya gelen Destek AFAD Gönüllüleri, açık alanda birbirinden eğlenceli oyunlar ve etkinliklerle dolu dolu bir gün geçirdi. Yüzden fazla gönüllünün ve AFAD personelinin katılımı ile gerçekleşen program zaman zaman coşkulu anlara da şahitlik etti.

Etkinlikte gönüllüler eğlenceli oyunlarla dolu dolu anlar yaşarken ve bilgi yarışmasında mücadele etti, bilgilerini bir kez daha gözden geçirdiler. Bu arada iple tırmanma yarışında, gönüllülerin performansları dikkat çekti. Etkinlik halay çekilmesi ile tamamlandı. - ERZURUM