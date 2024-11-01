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Erzurum'da Deprem Gerçeği Paneli Düzenlendi

Erzurum'da Deprem Gerçeği Paneli Düzenlendi
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Erzurum Teknik Üniversitesi ve Erzurum Kalkınma Vakfı iş birliğiyle düzenlenen 28. Sultan Sekisi Toplantısı kapsamında 'Deprem Gerçeği ve Erzurum' paneli gerçekleştirildi. Panelde uzmanlar, bölgenin deprem riski üzerine önemli bilgiler paylaştı.

Erzurum Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde Erzurum Kalkınma Vakfı ile birlikte düzenlenen 28. Sultan Sekisi Toplantısı kapsamında "Deprem Gerçeği ve Erzurum" paneli düzenlendi.

Programın açılış konuşmalarını Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak ve Erzurum Kalkınma Vakfı (ER-VAK) Başkanı Eczacı Erdal Güzel yaptı.

Moderatörlüğünü Erzurum Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Bölüm Başkanı Prof. Dr. İlker Kazaz'ın yaptığı panelde

"Deprem Gerçeği ve Erzurum" başlığında Erzurum Teknik Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Küçükuğurlu, Atatürk Üniversitesi Deprem Araştırma Merkez Müdürü Doç. Dr. Çağlar Özer, Erzurum Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Dilek Okuyucu ve Erzurum Teknik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Acil Yardım ve Afet Yönetim Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Melikşah Turan konuşmacı olarak katıldı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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