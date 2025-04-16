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Erzurum'da 'Dadaşlar Günü' Kutlanması Önerisi

Erzurum'da 'Dadaşlar Günü' Kutlanması Önerisi
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Emekli öğretmen Kadir Polat, dadaşlık kültürünün gelecek nesillere aktarılması amacıyla 'Dadaşlar Günü' ilan edilmesini önerdi. Erzurum'un kültürel değerlerinin unutulmaması için destek bekliyor.

Erzurumlu emekli öğretmen Kadir Polat, dadaşlık kültürünün gelecek nesillere aktarılması için "Dadaşlar günü" ilan edilerek kutlanması önerisinde bulundu.

Erzurumlu olan veya yolu Erzurum ile yolu kesişen herkesin 'dadaş' kelimesinin ne anlama geldiğini bildiğini ve ifade ettiği mana ile haklı olarak gurur duyduğunu ifade eden Kadir Polat, "Bireyselleşen toplum yaşantımızda bu gurur kaynağımızın unutulmaması için "Dadaşlar günü" olarak bir anma gününün yapılmasını düşünüyor ve teklif ediyoruz. Böylece "Dadaş" kelimesinin anlam ve önemini gelecek nesillere miras bırakmış olmanın gururunu hep birlikte yaşamış olacağız. Bunun içinde tüm dostlarımızdan hemşehrilerimizden destek bekliyoruz. Erzurum'u temsil eden tüm federasyon, dernekler ile siyasi temsilcilerimizin konuya sahip çıkmalarını bekliyoruz. Konuyla ilgili olarak CİMER'e başvurumuzu yaptık" diye konuştu. - ERZURUM

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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