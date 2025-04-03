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Erzurum'da Çocuklar İçin Eğlenceli Çizgi Film Gösterimi

Erzurum'da Çocuklar İçin Eğlenceli Çizgi Film Gösterimi
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Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen çizgi film gösterimi, 6-12 yaş aralığındaki 143 çocuğun katılımıyla gerçekleştirildi. Etkinlik, çocukların sosyal gelişimine katkıda bulunmayı hedefliyor.

Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından organize edilen çizgi film gösterimi, kurum bünyesindeki 6-12 yaş aralığındaki çocukların katılımıyla bir alış veriş merkezinde gerçekleştirildi.

Etkinliğe, Çocuk Evleri Sitesi, Engelsiz Yaşam Birimi ve bağlı kreşlerden toplam 143 çocuk ile bakım personelleri katıldı. Renkli sahneleri ve öğretici mesajlarıyla çocuklara keyifli anlar yaşatan film gösterimi, büyük beğeni topladı.

Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut etkinlikte yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Çocuklarımızın sosyal ve duygusal gelişimleri kadar, mutlu bireyler olarak büyümeleri de bizler için çok önemli. Bu tür yapımlar, çocuklarımıza eğlenceyle birlikte arkadaşlık, yardımlaşma ve doğru davranışların önemini de anlatıyor. Bugün burada onların yüzündeki tebessüme tanık olmak hepimiz için büyük bir mutluluk."

Etkinlik, çocukların sinema deneyimi kazanmasının yanı sıra sosyal becerilerinin gelişimine de katkı sundu. Organizasyona katkı sağlayan tüm personellere teşekkür edildi.

Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, çocukların gelişimini destekleyen sosyal ve kültürel faaliyetlere yıl boyunca devam edecek. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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