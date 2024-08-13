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Erzurum'da Çocuk Parkında Çıkan Yangın Korkuttu

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Erzurum'da çocuk parkında çıkan yangın, çevre sakinlerini korkuttu. Yangın sonucunda maket uçak küle döndü.

Erzurum'da henüz sebebi bilinmeyen bir şekilde, çocuk parkında çıkan yangın çevre sakinlerini korkuttu. Maket uçaktan geriye külleri kaldı.

Aziziye İlçesi Selçuklu Mahallesi'nde bulunan Trafik Eğitim Parkı'nda çıkan yangın bir anda maket uçağı alev topuna döndürdü. Yerleşim alanı ve çamlığa yakın bir bölgede çıkan yangın korkuttu. Yoğun bir dumana da sebep olan yangın, kentin bir çok yerinde görüldü. Yangının parkta bulunan uçak maketinin henüz nedeni bilinmeyen şekilde yanması sonucu çıktığı öğrenildi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangından geriye uçak maketinin külleri kaldı.

Polis yangınla ilgili soruşturmasını devam ettiriyor. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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