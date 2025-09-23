Erzurum'da Buzağı Kayıplarına Yönelik Eğitim Programı Düzenlendi

Erzurum Tarım İl Müdürlüğü'nce Buzağı kayıplarına yönelik eğitim programı düzenlendi.

Hizmet İçi Eğitim Binasında düzenlenen eğitim programında katılımcılara buzağı kayıplarının önlenmesi konusunda önemli bilgiler verildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, "Hayvancılıkta Planlı Üretim Modeli" kapsamında 2024-2028 yıllarını kapsayan eğitim seferberliğini başlattı.

Ülkemizin bereketli topraklarında doğan her buzağının geleceğimiz için bir umut olduğunu belirten İl Müdürü Alpaslan Kenger şunları söyledi; "Ancak her yıl çeşitli nedenlerle yaşanan buzağı kayıpları, hem üretimi hem de ekonomimizi olumsuz etkiliyor. Projenin hedefi Buzağı kayıplarını azaltmak, üreme verimliliğini artırmak ve sürdürülebilir hayvancılığı güçlendirmek. Kapsamı ise öncelikli olarak besilik materyal planlı üretim bölgesi ilan edilen 19 ilde (Ağrı, Ardahan, Artvin, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Kars, Malatya, Muş, Sivas, Şırnak, Tunceli, Van) uygulanıyor. Erzurum, Van ve Elazığ'da kurulan bölgesel merkezlerde, Besilik Materyal Planlı Üretim Bölgesi olarak belirlenen 19 ilin Tarım ve Orman İl Müdürlüklerinin görevli veteriner hekimleri eğitime alınıyor. Eğitim alan veteriner hekimler, köy ve ilçelerde yetiştiricilerle buluşarak modern bakım, besleme ve hastalıkların önlenmesi konusunda bilgi aktarıyor. Bu programla; buzağı kayıplarında azalma, kırmızı et üretiminde artış ve ülke ekonomisine güçlü katkı hedefleniyor. Unutmayalım: Her buzağı milli servettir." - ERZURUM