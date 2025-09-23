Haberler

Erzurum'da Buzağı Kayıplarına Yönelik Eğitim Programı Düzenlendi

Erzurum'da Buzağı Kayıplarına Yönelik Eğitim Programı Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum Tarım İl Müdürlüğü, buzağı kayıplarını önlemek amacıyla eğitim programı düzenledi. Eğitim, hayvancılıkta planlı üretim modeli kapsamında 2024-2028 yıllarını kapsayan seferberlik çerçevesinde gerçekleştirildi. İl Müdürü Alpaslan Kenger, buzağı kayıplarının ülke ekonomisine olan etkilerine dikkat çekti.

Erzurum Tarım İl Müdürlüğü'nce Buzağı kayıplarına yönelik eğitim programı düzenlendi.

Hizmet İçi Eğitim Binasında düzenlenen eğitim programında katılımcılara buzağı kayıplarının önlenmesi konusunda önemli bilgiler verildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, "Hayvancılıkta Planlı Üretim Modeli" kapsamında 2024-2028 yıllarını kapsayan eğitim seferberliğini başlattı.

Ülkemizin bereketli topraklarında doğan her buzağının geleceğimiz için bir umut olduğunu belirten İl Müdürü Alpaslan Kenger şunları söyledi; "Ancak her yıl çeşitli nedenlerle yaşanan buzağı kayıpları, hem üretimi hem de ekonomimizi olumsuz etkiliyor. Projenin hedefi Buzağı kayıplarını azaltmak, üreme verimliliğini artırmak ve sürdürülebilir hayvancılığı güçlendirmek. Kapsamı ise öncelikli olarak besilik materyal planlı üretim bölgesi ilan edilen 19 ilde (Ağrı, Ardahan, Artvin, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Kars, Malatya, Muş, Sivas, Şırnak, Tunceli, Van) uygulanıyor. Erzurum, Van ve Elazığ'da kurulan bölgesel merkezlerde, Besilik Materyal Planlı Üretim Bölgesi olarak belirlenen 19 ilin Tarım ve Orman İl Müdürlüklerinin görevli veteriner hekimleri eğitime alınıyor. Eğitim alan veteriner hekimler, köy ve ilçelerde yetiştiricilerle buluşarak modern bakım, besleme ve hastalıkların önlenmesi konusunda bilgi aktarıyor. Bu programla; buzağı kayıplarında azalma, kırmızı et üretiminde artış ve ülke ekonomisine güçlü katkı hedefleniyor. Unutmayalım: Her buzağı milli servettir." - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Milyonlarca memuru ilgilendiren adım: Maaş promosyonları Rekabet Kurulu'nda

Milyonlarca memuru ilgilendiren konu, Rekabet Kurulu'na taşındı
ABB'nin konser harcamaları MASAK raporunda: Paranın yüzde 80'i firmalara aktarılmış

MASAK raporunda neler var neler! İşte ABB'ye operasyonun detayları
Azerbaycan, İsrail konusunda beklenen duruşu sergileyemedi

İsrail konusunda beklenen duruşu sergileyemediler
Zabıta müdürü, pazarcı esnafını sıraya dizip azarladı: Şımarıyorsunuz

O garibanları sıraya dizip hesap sormak da nedir
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gökçek'ten gece yarısı olay paylaşım: Hazır mısın Türkiye?

Gökçek'ten gece yarısı olay paylaşım: Hazır mısın Türkiye?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.