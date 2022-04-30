Erzurum'da 'Bayramınız kemerli olsun' uygulaması

ERZURUM (İHA) - İçişleri Bakanlığının "Bayramınız kemerli olsun" uygulaması bağlamında Erzurum'da Vali Okay Memiş'in katılımıyla trafik denetimi yapıldı.

Erzurum Valisi Okay Memiş, beraberindeki İl Emniyet Müdürü Levent Tuncer ve İl Jandarma Komutanı Albay İlker Şimşek ile bayram dolayısıyla denetimlerin yoğunlaştığı Erzurum-Erzincan kara yolu Aşkale uygulama noktasında polis ve jandarma görevlilerine eşlik etti.

Sürücülere broşür dağıtıp şeker ikramında bulunan Memiş, trafik güvenliğine dikkati çekmek için "Bayramınız kemerli olsun" kampanyasına destek vererek sürücüleri dikkatli araç kullanmaları konusunda uyardı.

Vali Memiş, Erzurum'un trafik akışının yoğun bir kent olduğunu belirterek, farkındalık oluşturmak amacıyla kontrollere katıldığını söyledi.

Bu tür faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde emeği geçen kahraman polis ve jandarma ekiplerine teşekkür eden Memiş, "İnsanların kendi kontrolünde hareket etmesi çok önemli. Sağlığımızda kendi doktoruz olduğumuz gibi kendi polisimiz, jandarmamız da olmamız çok önemli. Trafikte süratle gitmek yerine hız kurallarına ve araç takip mesafesine uyalım, ön ve arka koltukta emniyet kemerine çok dikkat edelim." dedi. - ERZURUM

İhlas Haber Ajansı / Yerel