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Erzurum'da Bal Üretimi Desteklerle Artıyor

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Erzurum ve çevresinde önemli geçim kaynaklarından birisi olan bal üretimi son yıllarda verilen desteklerden dolayı artmaya başladı. Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, 260 kovan ile bal üretimi yapan İş İnsanı Sedat Sifil'in bal hasadına katıldı.

Erzurum ve çevresinde önemli geçim kaynaklarından birisi olan bal üretimi son yıllarda verilen desteklerden dolayı artmaya başladı.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, 260 kovan ile bal üretimi yapan İş İnsanı Sedat Sifil'in bal hasadına katıldı. Vali Çiftçi'ye etkinlikte Vali Yardımcısı Ahmet Özdemir, Palandöken Kaymakamı Yusuf Durani Dinç, İl Tarım Müdürü Alpaslan Kenger, İl Müftüsü Dr. Rüstem Can, Farmakolog Dr. Hüseyin Pekmez eşlik etti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mustafa Çiftçi Ekonomi erzurum Tarım Yerel Ekonomi Güncel Haberler

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