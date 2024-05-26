Erzurum'da 'Askıda Gözlük' Uygulaması Başlatıldı

Ülkemizde paylaşma kültürünün geliştirilmesine dair ortaya konulan gönüllülük faaliyetlerine Erzurum'da bir yenisi daha katıldı.

Erzurum'da yıllardan beridir gözlük satan Cesim Köse, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım elini uzatmak için "Askıda Gözlük" uygulamasını başlattı. Önceleri gözlükçü dükkanına gelen tanıdık insanlarla bu paylaşma kültürünü anlattığını ve olumlu karşılıklar bulduğunu ifade eden Cesim Köse, "Daha sonra çevremizde de bu fikrimiz yayıldı. Müşterilerimiz değişen gözlük numaraları ya da farklı gerekçelerden dolayı eski gözlüklerini bize bırakabiliyor. Bizde bunların temizlik, bakım ve onarımlarını yapıp çerçevelerini muhafaza ediyoruz. Sonrasında bizden gözlük talebinde bulunan ve maddi durumu iyi olmayan insanlarımıza yardım ediyoruz. Vatandaşların bağışladığı gözlük çerçevelerine bizde cam desteğinde bulunuyoruz. Böylece paylaşma kültürünü toplumda diri tutmaya çalışıyoruz" dedi.

"Askıda Gözlük" uygulamasından haberdar olan müşterilerin verdiği destekte mutlu olduklarını anlatan Cesim Köse, "Kullanılmayan çerçeveleri bazen de yedek parça olarak kullanıyoruz. İhtiyacı olan insanların tamir edilmesi gereken gözlüklerini bedel almadan bunlardan faydalanarak tamir ediyoruz. Bize bırakılan gözlü çevreleri kimi zaman marka da oluyor. Nostaljik gözlüklerle birlikte moda çerçeveler de oluyor. Eski ya da atıl olarak düşünülmemeli. Toplum olarak böyle güzellikleri yaygınlaştırmalı ama insanları da rencide etmemeliyiz" şeklinde konuştu. - ERZURUM