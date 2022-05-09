Erzurum'da 'Anneler Günü Bahar Şenliği' programı düzenlendi

ERZURUM (İHA) - Erzurum Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Üniversitesi ve Türk Anneler Derneği tarafından "Anneler Günü Bahar Şenliği" düzenlendi.

Olimpiyat parkında düzenlenen programda Erzurum halk oyunları bar ekibinin gösterisinin ardından, anneler halaylar eşliğinde doyasıya eğlendi.

Etkinliğe, tele konferans yoluyla katılan Erzurum AK Parti Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu Ban da annelerin gününü kutlayarak, programda emeği geçenlere teşekkür etti.

Daha sonra söz alan Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fevzi Polat, tüm fedakar annelerin anneler gününü kutlayarak şunları söyledi: 'Tüm annelerimizin gününü kutluyorum. Annelerimizin kıymetini daha iyi idrak edebilmek için kendimizi annelerimizin yerine koyup düşünmek gerekiyor. Annelerimizin çocuk yetiştirmedeki cefakar ve fedakar mücadelesini hatırlayalım ve annelerimizin yakınlarını, sevdiklerini de ziyaret edip gönüllerini almalıyız."

Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Bayrakçeken Yurtcan da günün önemine ilişkin yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Annelerimiz sadece birgün değil her gün baş tacımız. Anneler olarak çocuklarımızı sadece karnımızda 9 ay taşımıyoruz, bir ömür boyu yüreğimizde taşıyoruz. Annelerin ve annelik duygusu taşıyan bütün kadınların anneler günü kutlu olsun."

Türk Anneler Derneği Erzurum Şube Başkanı Filiz Pasin, programa emeği geçen ve katılan herkese teşekkür ederek, şöyle konuştu:

"Bu yıl dünyadaki yerimizde farklılık ortaya koyan Türk mühendisimiz, savunma sanayimizde çığır açan süper bilim insanımız Selçuk Bayraktar'ın sevgili annesi Canan Bayraktar'ı derneğimiz ve Erzurum olarak yılın annesi seçtik. Canan hanım hem iyi bir anne hem eğitimci hem de iyi yazılımcı. Tüm annelerin anneler gününü kutluyorum."

Etkinlik, yemek ikramı, konser ve kültür gezisinin ardından annelere sertifika verilmesiyle sonra erdi. - ERZURUM

İhlas Haber Ajansı / Yerel