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Erzurum'da Ambulans Kazası: 4 Kişi Hayatını Kaybetti

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Erzurum'un Oltu İlçesi Çamlıbel Mahallesi yakınlarında görevden dönen ambulans ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 2'si sağlık çalışanı 4 kişi hayatını kaybetti, 1 sağlık personeli ise yaralandı. Sağlık çalışanları kazada kaybettikleri mesai arkadaşlarının şokunu yaşadı.

Erzurum'un Oltu İlçesi Çamlıbel Mahallesi yakınlarında görevden dönen ambulans ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 2'si sağlık çalışanı 4 kişi hayatını kaybetti, 1 sağlık personeli ise yaralandı. Sağlık çalışanları kazada kaybettikleri mesai arkadaşlarının şokunu yaşadı.

Oltu Devlet Hastanesi önünde mesai arkadaşlarının vefat şokunu yaşayan sağlık personeli gözyaşlarını tutamadı. Vefat eden sağlık personelinin aileleri de kaza sonrası hastaneye akın etti.

Erzurum'un Oltu ilçesindeki kaza, sabah saatlerinde meydana geldi. Saat 02.00'de Oltu'dan Erzurum'a hasta götürdükten sonra geri dönen Fatih Karadeniz (39) yönetimindeki ambulans ile Feyzullah İyisoy'un (75) kullandığı 16 Z 2975 plakalı hafif ticari araç Çamlıbel Mahallesi yakınlarında kafa kafaya çarpıştı. Kazada ambulans sürücüsü Fatih Karadeniz ile hemşire Asiye Kaya (39), hafif ticari aracın sürücüsü Feyzullah İyisoy ile Nacihan İyisoy (70) olay yerinde hayatını kaybetti. Ambulansta görevli ikinci hemşire Netice Altınok (39) ise ağır yaralandı.

Sağlık Bakanlığı da kaza sonrası yaptığı paylaşımda, "Erzurum'da görevli 112 Acil Sağlık Ekibi, görev dönüşü başka bir araçla çarpışarak kaza yapmıştır. Kazada 2'si sağlık personeli olmak üzere 4 kişi hayatını kaybetmiştir. Hayatını kaybeden mesai arkadaşlarımıza ve vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz. Tedavisi devam eden 1 sağlık çalışanımıza acil şifalar dileriz." - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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