Erzurum'da Altyapı Çalışmaları Değerlendirildi

Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında Erzurum'da altyapı çalışmalarını değerlendirmek üzere İl Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi.

Erzurum'daki altyapı sorunlarının ve çözüm önerilerinin, bu alanda yapılacak yatırımların değerlendirilerek, sektörel gelişmelerin ele alındığı toplantıda; altyapı çalışmalarında mal ve can güvenliğinin sağlanması için alınacak tedbirler de görüşüldü.

Çeşitli kurumların katılımıyla gerçekleştirilen İl Koordinasyon Toplantısı'nda konuşan Vali Çiftçi, vatandaşa nitelikli kamu hizmeti sunmak için tüm kurumların birbiriyle iş birliği halinde, irtibatlı çalışarak altyapı hizmetleri bakımından meydana gelebilecek olumsuz durumların en aza indirilmesi amacıyla toplantıyı gerçekleştirdiklerini ifade etti. Toplantıda, "Kamu kurum ve kuruluşları arasında iş birliği ve koordinasyonun sağlanarak, yardımlaşmanın artırılması, kaynakların daha etkin ve verimli kullanılması, kurum ve kuruluşların sorumluluk bilinci içerisinde görev yapmaları, yerel yönetimlerle iş birliği içerisinde, mevcut sorunların çözümüne yönelik projelerin hazırlanması, kent ve ilçelerdeki altyapı çalışmalarının koordineli bir şekilde yürütülmesi üzerinde duruldu." konuları ele alındı. - ERZURUM