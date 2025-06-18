Erzurum'da Aktif Sigortalı Sayısı 166 Bin 797'ye Ulaştı

Erzurum'da Aktif Sigortalı Sayısı 166 Bin 797'ye Ulaştı
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SGK'nın son verilerine göre, Erzurum'da aktif sigortalı sayısı 166 bin 797 olarak kaydedildi. 4A, 4B ve 4C gruplarında sigortalı çalışan sayıları detaylandırıldı.

SGK'nın son verilerine göre; Erzurum'da aktif sigortalı sayısı 166 bin 797 oldu.

SGK'ya prim ödeyen çalışanları kapsayan 4A grubu kapsamında Erzurum'da aktif sigortalı sayısı 105 bin 38 adet. 4A aynı zamanda bir iş yerinde sözleşmeli olarak çalışma durumu olan bireylerin çalışma alanını ifade ediyor. Erzurum'da 4B sistemi eski adıyla Bağ-Kur aktif sigortalı sayısı ise 18 bin 859 adet olarak kayıtlara geçti. Emekli Sandığı, SGK'ya dahil olduktan sonra 4C adını aldı. 4C sistemi yani devlet memuru olarak hizmet eden kadrolu çalışanları kapsayan grupta ise 42 bin 900 kişi var. Tarım ve hayvancılıkta ülkemizin önemli bir potansiyeline ve de varlığına sahip olan Erzurum tarım sigortası kapsamında 3 bin 922 kişi var.

SGK verilerine göre; Erzurum'da 792 muhtar aktif sigortalı görünürken, stajyer ve kursiyerler kapsamında 17 bin 268 bulunuyor. Erzurum'da toplam 10 bin 995 kayıtlı işyeri bulunuyor. Bunlardan 858 kamuya ait. Erzurum'da özel işyeri 10 bin 376 olarak açıklandı. Toplam yaşlılık aylığı alanlar 58 bin 919 olurken, toplam aylık ve gelir alanların sayısı ise 88 bin 579 olarak kayıtlara geçti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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