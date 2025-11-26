Erzurum'da 'Ailemle Güvendeyim' Projesi Kapsamında Polis Adaylarına Eğitim Verildi

Erzurum'da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "Ailemle Güvendeyim" projesi kapsamında 712 polis adayına eğitim verildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, konuşmasında aile yapısının toplumun temel unsurlarından biri olduğunu vurgulayarak, projenin gençlerin aile bağlarını güçlendirmesi ve sosyal risklere karşı bilinçlenmelerine önemli katkı sağladığını ifade etti.

Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) Müdürü Mehmet Özdemir ise aile kurumunun toplumsal huzurun temelini oluşturduğunu belirterek, evliliğin ve ailenin kutsal bir müessese olduğunu, bu yapının korunmasının hem bireysel hem toplumsal açıdan büyük önem taşıdığını söyledi. Özdemir, konuşmasının ardından kısa süre önce baba olan polis memuruna bebek maması hediye etti.

Eğitimde Psikolojik Danışman ve Aile Eğitim Programı Eğitmeni Cebrail Koçak tarafından aile içi iletişim, sağlıklı iletişim dili, dijital güvenlik, aile hukuku, evlilik birliğinin sorumlulukları, velayet ve nafaka konuları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın evlilik destek projeleri, Aile ve Gençlik Fonu, genç çiftlere sağlanan faizsiz kredi uygulamaları ve evlilik hazırlığı yapan gençlere yönelik psiko-sosyal ve ekonomik desteklerin ele alındığı kapsamlı bir sunum gerçekleştirildi. Koçak, Bakanlığın evliliği güçlendirmeye yönelik politikalarının gençler için önemli fırsatlar sunduğunu vurguladı.

Eğitim sonunda Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut'a ve Psikolojik Danışman Cebrail Koçak'a teşekkür belgesi takdim edildi. Erzurum Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen eğitime Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, POMEM Müdürü Mehmet Özdemir, eğitimciler ve çok sayıda polis adayı katıldı. - ERZURUM