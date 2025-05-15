Erzurum'da Aile Yılı için Coşkulu Kortej Yürüyüşü

Erzurum'da Aile Yılı için Coşkulu Kortej Yürüyüşü
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2025 yılının 'Aile Yılı' ilan edilmesi dolayısıyla Erzurum'da düzenlenen kortej yürüyüşü, yoğun yağmura rağmen büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Aile kavramının önemine dikkat çekilen etkinlikte, katılımcılar aileye sahip çıkma mesajı verdiler.

2025 yılının "Aile Yılı" ilan edilmesi dolayısıyla Erzurum'da düzenlenen kortej yürüyüşü, yoğun yağmura rağmen büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi.

Lalapaşa Camii önünden başlayarak Yakutiye Kent Meydanı'na kadar devam eden yürüyüşte, aile kurumunun önemine dikkat çekildi.

Etkinlik, aynı zamanda Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilen ve tüm dünyada 15 Mayıs'ta kutlanan "Uluslararası Aile Günü" kapsamında gerçekleştirildi. Aile kavramının evrensel boyuttaki önemine dikkat çekilmesi açısından da anlamlı bir günde düzenlenmiş oldu.

Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut yaptığı açıklamada, yürüyüşün olumsuz hava koşullarına rağmen güçlü bir katılımla gerçekleştiğini belirterek şunları söyledi: "2025 Aile Yılı kapsamında gerçekleştirdiğimiz bu kortej yürüyüşü, sadece bir etkinlik değil; değerlerimize, birliğimize ve ailemize sahip çıkmanın güçlü bir ifadesidir. Yoğun yağmura rağmen aileye sahip çıkma kararlılığıyla bu yürüyüşe katılan herkese teşekkür ediyorum. Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olarak bizler, aile kurumunun güçlenmesini ve her bireyin bu çatı altında güvenle, sevgiyle büyümesini hedefliyoruz. Aile, bizi biz yapan, bizi hayata bağlayan en kıymetli değerimizdir. Bu nedenle yürüyüşümüzle, ailemize olan bağlılığımızı meydanlarda haykırıyor; 'Aile varsa gelecek var' diyoruz."

Kortej yürüyüşüne kamu kurumları temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, öğrenciler ve vatandaşlar yoğun katılım gösterdi. Katılımcılar ellerinde pankartlarla, aile kavramının toplumdaki yeri ve önemine vurgu yapan sloganlar eşliğinde yürüdü. Yağmura rağmen gerçekleşen etkinlik, aileye verilen önemin ve toplumdaki karşılığının güçlü bir ifadesi olarak değerlendirildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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