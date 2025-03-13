Erzurum'da Aile Yılı Etkinliği: İstiklal Marşı ve Kurtuluş Teması

Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, 2024 Aile Yılı kapsamında önemli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü ve Erzurum'un kurtuluşu anısına düzenlenen programda, milli mücadele ruhu bir kez daha yaşatıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlikte, Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut bir konuşma yaptı. Aykut, İstiklal Marşı'nın milli birlik ve beraberliğin sembolü olduğunu vurgulayarak Erzurum'un bağımsızlık mücadelesindeki kritik rolüne dikkat çekti.

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nden Dr. Gürsoy Solmaz'ın konuşması ve özel olarak hazırlanan video gösteriminin ardından, Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi'nde kalan çocuklar tarafından sahnelenen İstiklal Marşı koreografi gösterisi büyük beğeni topladı.

Programın sonunda çocuklara teşekkür belgeleri takdim edilirken, Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yıl boyunca benzer etkinliklerin devam edeceğini duyurdu. - ERZURUM