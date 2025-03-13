Bir yılda 6 kez kırmızı ışık ihlali yapanların ehliyeti iptal edilecek

"Bunu yapanın ehliyetini iptal edip göz doktoruna göndereceğiz"
Eurofighter savaş uçağı alımında kritik adım! Ankara'ya teklif geldi

Eurofighter alımında kritik adım! Ankara'ya teklif geldi
Meclis kürsüsünde su içen milletvekili, 'Oruç' uyarısı yapanlara kızdı

Meclis kürsüsünde su içti, "oruç" uyarısı yapanları fırçaladı
TÜİK rakamları paylaştı! İşte Türkiye'de yaşlı nüfusu en fazla olan 3 ilimiz

İşte Türkiye'de yaşlı nüfusun en fazla olduğu 3 ilimiz

Erzurum'da Aile Yılı Etkinliği: İstiklal Marşı ve Kurtuluş Teması

Erzurum'da Aile Yılı Etkinliği: İstiklal Marşı ve Kurtuluş Teması
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, 2024 Aile Yılı kapsamında düzenlediği programda İstiklal Marşı'nın kabulünü ve Erzurum'un kurtuluşunu kutlayarak milli mücadele ruhunu yaşattı. İl Müdürü Hasan Aykut'un konuşmasının ardından çocuklar tarafından sergilenen koreografi büyük beğeni topladı.

Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, 2024 Aile Yılı kapsamında önemli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü ve Erzurum'un kurtuluşu anısına düzenlenen programda, milli mücadele ruhu bir kez daha yaşatıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlikte, Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut bir konuşma yaptı. Aykut, İstiklal Marşı'nın milli birlik ve beraberliğin sembolü olduğunu vurgulayarak Erzurum'un bağımsızlık mücadelesindeki kritik rolüne dikkat çekti.

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nden Dr. Gürsoy Solmaz'ın konuşması ve özel olarak hazırlanan video gösteriminin ardından, Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi'nde kalan çocuklar tarafından sahnelenen İstiklal Marşı koreografi gösterisi büyük beğeni topladı.

Programın sonunda çocuklara teşekkür belgeleri takdim edilirken, Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yıl boyunca benzer etkinliklerin devam edeceğini duyurdu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

"Bunu yapanın ehliyetini iptal edip göz doktoruna göndereceğiz"
img

Tarihi anlaşmaya MSB'den ilk yorum
img

Şampiyonlar Ligi'nde Arda Güler'e büyük ayıp
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Tacize uğradım' diyen Ayşegül Selik'ten geri adım: Evden kaçmak için babama iftira attım

"Tacize uğradım" diyen Ayşegül'den geri adım: Babama iftira attım
Meclis üyesi Yusuf Özcan'ın kadına şiddet görüntüleri ortaya çıktı

Meclis üyesinin rezilliğine bakar mısınız?
İstanbul'u terk eden ünlü oyuncu, şimdilerde hortumla duş alıyor

İstanbul'u terk eden ünlü oyuncu, şimdilerde hortumla duş alıyor
İbadeti şova çevirenlerin yeni icadı: Umre mevlidi

İbadeti şova çevirenlerin yeni icadı
Çığlık atmak, yere sopayla vurmak için 150 bin TL ödediler

Çığlık atmak, yere sopayla vurmak için bakın ne kadar ödemişler
Akaryakıt fiyatlarına yarından itibaren yeni zam bekleniyor

Akaryakıt fiyatlarına kontak kapattıracak zam

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.