Erzurum'da Aile Haftası Etkinlikleri Başladı

Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, Aile Haftası kapsamında kurumun yaptığı çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Aykut, Türkiye Yüzyılında Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde Aile Haftası etkinliklerinin başladığını ifade etti.

15-21 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Aile Haftası konusunda açıklamalarda bulunan Aykut "Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 1993 yılında aldığı kararla her yıl büyük bir coşkuyla kutlanan Aile Haftası etkinlikleri Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde başladı. Bu önemli hafta, aile yapısının korunması ve güçlendirilmesi amacını taşımakta olup, bu yıl "Türkiye Yüzyılında Ailemiz, İstikbalimiz" teması altında çeşitli etkinliklerle kutlanmaktadır. Aile Haftası kutlamaları, Türkiye'nin 81 ilinde çeşitli etkinliklerle devam ederken, Erzurum'da da aile değerlerinin korunması ve toplumsal dayanışmanın pekiştirilmesi hedeflenmektedir. İl Müdürlüğümüz öncülüğünde düzenlenen etkinliklerde, ailelerimizin güçlendirilmesi ve toplumumuzda ailenin öneminin vurgulanması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda İl Müdürlüğümüzün tarafından hazırlanan programda Atatürk Üniversitesi Çalışma Ekonomisi Bölümü Sosyal Politika Uzmanı Doç. Dr. Adnan Küçükali tarafından "Aile Yapımıza Yönelik Güncel Değerlendirmeler" semineri düzenledi. Seminerde aile yapımızın güçlenmesi, korunması ve güncel sorunlarına dair çözüm yollarına ışık tutuldu. "Türkiye Yüzyılında Ailemiz, İstikbalimiz" teması kapsamında etkinliklerimiz devam edecek. Öte yandan aile haftası boyunca, hizmet alan ailelerimiz psiko-sosyal destek ekibimiz ve idarecilerimiz tarafından ziyaret edildi ve hediyeler takdim edildi. Ayrıca, TRT Erzurum radyosunda aile yapımız üzerine söyleşisi gerçekleştirildi. Bakanlığımız, tüm vatandaşlarımızı ve mesai arkadaşlarımızı aile haftası etkinliklerine katılmaya ve bu önemli haftayı anlamla doldurmaya davet ediyor. Etkinliklerimiz, aile birliğinin güçlenmesine ve toplumsal dayanışmanın artırılmasına katkı sağlamayı hedeflemektedir. Aile Haftasının Ailenin korunması ve güçlendirilmesine vesile olması temennisiyle herkesin aile haftasını kutluyorum" dedi. - ERZURUM