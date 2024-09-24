Erzurum'da Ağustos Ayında 4.165 Araç Trafiğe Kaydedildi

Türkiye'de Ağustos ayında 211 bin 389 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Erzurum'da bir ayda 4 bin 165 araçla alakalı işlem yapılırken, kentte trafiğe kayıtlı araç sayısı 138 bin 917 oldu.

TÜİK Ağustos 2024'e ait motorlu kara taşıtları rakamlarını açıkladı. Erzurum 138 bin 917 kayıtlı araçla Türkiye sıralamasında 49. basamakta yer aldı. Ağustos ayında 4 bin 165 araç devrinin yapıldığı Erzurum, ülke sıralamasında 42'inci oldu.

Erzurum'da trafiğe kayıtlı araçlarda otomobil 70 bin 571ile ilk sırada yer alırken, minibüs sayısı 2 bin 396, otobüs sayısı bin 238, kamyonet sayısı 29 bin 701, kamyon sayısı 6 bin 296, motosiklet sayısı 6 bin 189, özel amaçlı araç sayısı 747 ve traktör sayısı 21 bin 779 oldu. Nisan ayında Erzurum'da 4 bin 165 aracın devri yapıldı. Bunlardan 2 bin 771otomobil, minibüs 66, otobüs 13, kamyonet 886, kamyon 98, motosiklet 142, özel amaçlı araç 4 ve traktör 185 adet olarak gerçekleşti. - ERZURUM