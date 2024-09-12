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Erzurum'da Ağustos Ayında 30 Trafik Kazası Meydana Geldi

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Erzurum'da jandarma bölgesinde Ağustos ayında meydana gelen trafik kazaları hakkında bilgiler verildi. Kazalarda 1 kişi hayatını kaybetti, 58 kişi yaralandı.

Erzurum'da jandarma bölgesinde Ağustos ayında 30 trafik kazası meydana geldi.

Yapılan tüm uyarılara ve alınan önlemlere rağmen ülkemizde bir çok canın yitirilmesine sebep olan trafik kazalarının önüne geçilemiyor. Jandarma Genel Komutanlığı Trafik Daire Başkanlığı'nın ülkemizdeki 2024 yılı kaza istatistiklerine bakıldığında kazalara neden unsurlarda sürücü hataları önemli şekilde ön plana çıkarken kusur olarakta ; araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamak olarak tespit edildi.

Erzurum Jandarma bölgesinde 2024 Ağustos ayı içinde 30 yaralamalı-ölümlü kazada, 6 maddi hasarlı kaza gerçekleşti. Kazalarda 1 kişi hayatını kaybetti, 58 kişi yaralandı. Yine jandarma sorumluluk bölgesinde; 2024 yılı ilk sekizi ayında ise 144 yaralamalı-ölümlü kazada, 6 kişi yaşamını yitirdi, 42 maddi hasarlı kaza gerçekleşti ve toplam 305 kişi yaralandı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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