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Erzurum'da AFAD Kış Tatbikatı Başladı

Erzurum'da AFAD Kış Tatbikatı Başladı
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Ekonomik İş Birliği Teşkilatı Ülkeleri 2025 Erzurum Turizm Başkenti etkinlikleri kapsamında, Türkiye geneli arama kurtarma ekiplerinin katılımıyla AFAD Kış Tatbikatı gerçekleştiriliyor. Tatbikat, kış şartlarında afetlere hazırlık amacıyla düzenleniyor.

Ekonomik İş Birliği Teşkilatı Ülkeleri 2025 Erzurum Turizm Başkenti programları kapsamında, "Türkiye Geneli AFAD Kış Tatbikatı", Ekonomik İş Birliği Teşkilatı Ülkeleri'nin ve 81 ilden gelen profesyonel arama kurtarma ekiplerinin katılımıyla gerçekleşen açılış korteji ile başladı.

Ekonomik İş Birliği Teşkilatı (EİT) Ülkeleri 2025 Erzurum Turizm Başkenti etkinlikleri kapsamında düzenlenecek Uluslararası AFAD Kış Tatbikatı'nın açılışı ve kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Kortej yürüyüşü öncesinde, Yakutiye Medresesi önünde düzenlenen basın açıklamasında tatbikatın önemine dikkat çekildi.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi yaptığı açıklamada, ülkemizin coğrafi yapısı itibarıyla çeşitli afetlere maruz kalan bir ülke olduğunu belirterek, "Bunlara hazırlıklı olabilmek, tecrübelerimizi artırmak ve ekiplerimizin koordinasyon içinde çalışmasını sağlamak için bu önemli tatbikatı gerçekleştiriyoruz. Malum, ilimiz bir kış memleketi ve zaman zaman çığ, heyelan ve sel gibi afetleri yaşıyoruz. İşte bu afetlere hazırlıklı olabilmek için yarın geniş katılımlı bir tatbikat gerçekleşecek" diye konuştu.

4-7 Mart 2025 tarihleri arasında Erzurum'da gerçekleştirilecek tatbikatta, gönüllü ve profesyonel arama kurtarma ekipleri kış şartlarında arama kurtarma uygulamalarını icra edecek. Çığ altında kalanların kurtarılması, teleferik tahliyeleri, yolların açılması ve enerji kesintilerine yönelik çalışmalar gibi birçok senaryo, uygulamalı olarak tatbikatla uygulanacak. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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