Erzurum'da 9 Ayda Bin 402 Trafik Kazası Meydana Geldi

Erzurum'da polis ve jandarma bölgesinde 9 ayda toplam bin 402 trafik kazası meydana geldi.

Yapılan tüm uyarılara ve alınan önlemlere rağmen ülkemizde bir çok canın yitirilmesine sebep olan trafik kazalarının önüne geçilemiyor. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı Trafik Daire Başkanlığı'nın ülkemizdeki 2024 yılı kaza istatistiklerine bakıldığında kazalara neden unsurlarda sürücü hataları önemli şekilde ön plana çıkarken kusur olarakta ; araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamak olarak tespit edildi. Erzurum polis ve jandarma bölgesinde 2024 yılı 9 ayı içinde meydana gelen bin 402 aralamalı-ölümlü kazada, bin 869 maddi hasarlı kaza gerçekleşti. Kazalarda 37 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 527 kişi yaralandı.

Kent merkezlerinde kaza daha çok

Erzurum'da bu rakamlara bakıldığında jandarma bölgesinde daha az kaza olduğu görülüyor. 2024 yılı 9 aylık dönemde polis bölgesinde bin 229 ölümlü-yaralamalı kaza, bin 824 maddi hasarlı kaza, bu kazalarda 27 kişi öldü, 2 bin 172 yaralı oldu. Jandarma bölgesinde ise bin 173 ölümlü-yaralamalı kaza, 45 maddi hasarlı ve bu kazalarda 10 kişi öldü, 355 yaralı oldu. Tarafların anlaşarak kendi aralarında tutanak tanzim ettiği maddi hasarlı trafik kaza sayıları dahil edilmiyor. - ERZURUM