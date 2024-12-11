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Erzurum'da 8 Öğrenci Yedikleri Lahmacundan Zehirlendi

Erzurum'da 8 Öğrenci Yedikleri Lahmacundan Zehirlendi
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Erzurum'da Yerli Malı Haftası etkinlikleri kapsamında dağıtılan lahmacunları yiyen 8 öğrenci, gıda zehirlenmesi belirtileriyle hastaneye kaldırıldı. Öğrencilerin tedavisi sürerken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Erzurum'da 8 öğrenci yedikleri lahmacundan zehirlendi.

Yerli Malı Haftası etkinlikleri kapsamında Sabancı İlkokulunda düzenlenen kutlamada dağıtılan lahmacunlardan yiyen öğrenciler, gıda zehirlenmesi belirtileriyle hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye öğrencilerin yöresel yiyeceklerle tanıştırılması amacıyla dağıtılan lahmacunları yiyen öğrencilerden bazıları okul çıkışından sonra evlerinde mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı gibi şikayetler görülünce aileleri tarafından hastaneye götürüldü.

Erzurum Şehir Hastanesine kaldırılan 8 öğrenci tedavi altına alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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