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Erzurum'da 4 Kuşak Buluşma Günü Etkinliği Düzenlendi

Erzurum'da 4 Kuşak Buluşma Günü Etkinliği Düzenlendi
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2025 Aile Yılı kapsamında düzenlenen etkinlikte, dört kuşağın bir arada yaşadığı aileler onurlandırıldı. Erzurum'da 97 yaşındaki Hanım Kahraman ve ailesi ziyaret edildi.

2025 Aile Yılı kapsamında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen "4 Kuşak-5 Kuşak Buluşma Günü" etkinlikleri çerçevesinde Erzurum'da anlamlı bir buluşma gerçekleşti.

Bu özel etkinlik kapsamında, dört kuşağın bir arada yaşadığı aileler ziyaret edilerek en yaşlı bireyler onurlandırılıyor. Erzurum'da gerçekleştirilen ziyaretin adresi, Muratpaşa Mahallesi'nde yaşayan 97 yaşındaki Hanım Kahraman ve ailesi oldu. Hanım Kahraman; oğlu, gelini, torunları ve torununun çocuğu ile aynı çatı altında yaşamını sürdürüyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Celal Bilen Aileyle İftar Programına Katıldı - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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