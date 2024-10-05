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Erzurum'da 371 Gıda İşletmesine Denetim Yapıldı

Erzurum'da 371 Gıda İşletmesine Denetim Yapıldı
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Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, 27 Eylül-4 Ekim 2024 tarihleri arasında 371 gıda işletmesini denetledi. Denetimlerde olumsuzluk tespit edilen işletmelere 3 idari yaptırım uygulanırken, tüketicilerin Alo 174 Gıda hattına yaptığı başvurular da değerlendirildi.

Erzurum'da Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince özellikle satışı yapan 371 işletmeye yönelik denetim yapıldı.

Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince, Erzurum'da yem, yıda ve yıda ilet Eden madde malzeme üreten işletmelere yönelik 27 Eylül-4 Ekim 2024 tarihleri arasına denetim yapıldı. Yapılan denetimlerle ilgili paylaşımda, "371 denetim yapılmış olup denetimlerde olumsuzluk tespit edilen hususlarda işletmelere 3 idari yaptırım kararı uygulanmıştır. Analize dayalı yapılan çalışmalarda 1 adet numune alınmıştır. Tüketicilerin her an ulaşabilecekleri Alo 174 Gıda hattı ile 7/24 gıda kontrolümüzde olup gelen 11 başvuru değerlendirilmiştir." denildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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