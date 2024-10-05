Erzurum'da 371 Gıda İşletmesine Denetim Yapıldı

Erzurum'da Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince özellikle satışı yapan 371 işletmeye yönelik denetim yapıldı.

Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince, Erzurum'da yem, yıda ve yıda ilet Eden madde malzeme üreten işletmelere yönelik 27 Eylül-4 Ekim 2024 tarihleri arasına denetim yapıldı. Yapılan denetimlerle ilgili paylaşımda, "371 denetim yapılmış olup denetimlerde olumsuzluk tespit edilen hususlarda işletmelere 3 idari yaptırım kararı uygulanmıştır. Analize dayalı yapılan çalışmalarda 1 adet numune alınmıştır. Tüketicilerin her an ulaşabilecekleri Alo 174 Gıda hattı ile 7/24 gıda kontrolümüzde olup gelen 11 başvuru değerlendirilmiştir." denildi. - ERZURUM