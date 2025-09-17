Haberler

Erzurum'da 2025 Yılı Kömür Sevkiyatı Başladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2025 yılı içinde Erzurum'daki ihtiyaç sahibi hanelere toplam 30 bin 274 ton kömür tahsis edildiğini açıkladı. Geçtiğimiz yıl yaşanan kalite sorunlarına karşı önlemler alındığı belirtildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yapılan açıklamada, ihtiyaç sahibi hanelere yönelik kömür yardımları kapsamında Erzurum'da 2025 yılı kömür sevkiyatının başladığı bildirildi.

Açıklamada, geçtiğimiz yıl Erzurum'da 24 bin 113 haneye 36 bin 100 ton kömür dağıtıldığı hatırlatılarak, vatandaşlardan gelen kalite şikayetleri üzerine yapılan analizlerde olumsuz raporların Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne (TKİ) iletildiği belirtildi.

TKİ ile yapılan görüşmeler neticesinde kömürlerin kalitesinin artırılması ve eksikliklerin giderilmesi için önlemler alındığı, sonraki sevkiyatların Amasya/Merzifon işletmelerinden yapılmasının sağlandığı kaydedildi.

2025 yılı kömür dağıtım döneminde Erzurum'daki 20 bin 196 haneye toplam 30 bin 274 ton kömür tahsis edildiği bilgisine yer verilen açıklamada, 11 Eylül itibarıyla Erzurum merkez ve ilçelerine sevkiyatların başladığı ifade edildi.

Bakanlık açıklamasında ayrıca, bu yılki dağıtım planlaması kapsamında kömürlerin Ege Linyitleri İşletmesi (Soma) ve Amasya/Merzifon işletmelerinden temin edileceği bildirildi. Açıklamada, "Geçmiş yıllarda yaşanan olumsuzlukların tekrarlanmaması için süreç yakından takip edilmektedir. Herhangi bir sorun tespit edilmesi halinde TKİ ile iş birliği içinde gerekli müdahaleler ivedilikle yapılacaktır" ifadesine yer verildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
