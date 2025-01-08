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Erzurum'da 2024 Yılında Sosyal Yardımlar 888 Milyon TL'ye Ulaştı

Erzurum'da 2024 Yılında Sosyal Yardımlar 888 Milyon TL'ye Ulaştı
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Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, 2024 yılı boyunca sağlanan sosyal yardımların toplamını 888 milyon 620 bin 855 TL olarak açıkladı. 6 bin 284 engelli vatandaşa evde bakım hizmeti verildi ve çeşitli sosyal destek projeleri hayata geçirildi.

Erzurum'da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü vasıtasıyla 2024 yılında yapılan sosyal yardımların toplamı 888 milyon 620 bin 855 TL oldu.

Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kapsamında, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen özel bir programda gazetecilerle bir araya geldi. Engelsiz Yaşam Merkezi'nde gerçekleşen etkinlikte, İl Müdürü Hasan Aykut, gazetecilerin gününü kutlayarak 2024 yılı boyunca gerçekleştirilen projelerin ve çalışmaların özetini paylaştı.

"6 bin 284 tam bağımlı engelli vatandaşa destek"

2024 yılında toplam 12 projeye imza attıklarını ifade eden Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, "2024 yılında engelli evde bakım hizmetleri çerçevesinde ödenen tutar 573 milyon 503 bin 342 TL olarak gerçekleşti. Erzurum'da 2024'de 6 bin 284 tam bağımlı engelli vatandaş bu hizmetten aktif olarak yararlandı. Bakım hizmeti veren kişilere aylık 2024'de 9 bin 77 TL ödendi. 2024 yılında sosyal ve ekonomik destek hizmeti ödeme tutarı ise 120 milyon 54 bin 119 TL oldu. Erzurum'da bin 897 çocuk, ailesinin yanında sosyal ve ekonomik destek hizmetinden yararlandı" şeklinde konuştu.

"52 ailede 63 çocuk koruyucu aile hizmeti alıyor"

Engelli özel bakım merkezlerine 2024 yılında ödenen tutarın 186 milyon 194 bin 173 TL olduğunu ifade eden Aykut, "Erzurum'da bakıcısı olmayan 487 engelli özel bakım merkezlerinde bu hizmetten yararlandı. 2024 yılında koruyucu aile hizmeti kapsamında ödenen tutar 4 milyon 441 bin 728 TL olurken, Erzurum'da 52 ailede 63 çocuk koruyucu aile hizmetinden yararlanıyor. 2024 yıllında doğum yardımı olarak ödenen tutar 2 milyon 178 bin 246 TL oldu. Erzurum'da 2024'de 4 bin 664 anne doğum yardımından yararlandı. Erzurum'da 2024 yılında kadın konuk evi için ödenen tutar 59 bin 316 TL olurken 309 kadın 207 çocuk bu hizmetten yararlandı." şeklinde konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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