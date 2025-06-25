Erzurum'da 2024 Yılı Ölüm İstatistikleri: Dolaşım Hastalıkları Ön Planda

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2024 yılı Ölüm ve Ölüm Nedenleri İstatistiklerine göre; Erzurum'da 2024 yılında toplam 4 bin 160 kişi vefat etti. Erzurum'da kaba ölüm hızı yüzde 5.6 oldu. Erzurum'da dolaşım sistemi hastalıkları en önemli vefat sebebi oldu.

Ülkemizde ölüm sayısı 2023 yılında 526 bin 416 iken 2024 yılında 489 bin 361 oldu. Ölen kişilerin 2024 yılında yüzde 54,8'ini erkekler, yüzde 45,2'sini kadınlar oluşturdu. Bin kişi başına düşen ölüm sayısını ifade eden kaba ölüm hızı, 2023 yılında binde 6,2 iken 2024 yılında binde 5,7 oldu. Diğer bir ifade ile 2023 yılında bin kişi başına 6,2 ölüm düşerken 2024 yılında bin kişi başına 5,7 ölüm düştü.

Dolaşım sistemi hastalıkları ilk sırada

Türkiye'de ölümler nedenlerine göre incelendiğinde, 2024 yılında yüzde 36,0 ile dolaşım sistemi hastalıkları ilk sırada yer aldı. Bu ölüm nedenini yüzde 16,3 ile iyi huylu ve kötü huylu tümörler, yüzde 15,0 ile solunum sistemi hastalıkları izledi. Erzurum'da 2024 yılında seçilmiş ölüm nedenlerine göre ölümler sayılarına bakıldığında; bin 406 kişi dolaşım sistemi hastalıklarından, 802 kişi iyi huylu ve kötü huylu tümörlerden, 561 kişi solunum sistemi hastalıklarından, 159 kişi sinir sistemi ve duyu organları hastalıklardan, 201 kişi iç salgı bezi (endokrin), beslenme ve metabolizmayla ilgili hastalıklardan, 165 kişi dışsal yaralanma nedenleri ve zehirlenmelerden, 1 kişi COVID-19, 622 kişi diğer ve 243 bilinmeyen nedenlerden vefat etti.

Erzurum 'da 75 yaş ve üzeri ölüm daha fazla

İkamet yeri esas alındığında Erzurum'da 2024 yılında toplam 4 bin 160 kişi vefat etti. Bunlardan 2 bin 289'u erkek olurken bin 871'i kadın oldu. 2023 yılında ise Erzurum'da 4 bin 23 kişi yaşamını yitirdi. Yaş gruplarına bakıldığında 0 yaşında 84 kişi, 1-4 yaş arası 23 kişi, 5-9 yaş arası 16 kişi, 10-14 yaş arası 11 kişi, 15-19 yaş arası 21 kişi, 20-24 yaş arası 35 kişi, 30-34 yaş arası 34 kişi, 35-39 yaş arası 42 kişi, 40-44 yaş arası 63 kişi, 45-49 yaş arası 93 kişi, 50-54 yaş arası 124 kişi, 55-59 yaş arası 124 kişi, 60-64 yaş arası 308 kişi, 65-69- yaş arası 407 kişi, 70-74 yaş arası 489 kişi, 75 yaş ve üzeri 2 bin 171 kişi vefat etti.

İşte bebek ölüm rakamları

Kaba ölüm hızının en yüksek olduğu il, 2024 yılında binde 10,4 ile Kastamonu oldu. Bu ili binde 10,0 ile Sinop, binde 9,7 ile Edirne ve Balıkesir, binde 9,6 ile Artvin izledi. Kaba ölüm hızının en düşük olduğu il ise binde 2,2 ile Hakkari oldu. Bu ili binde 2,4 ile Şırnak, binde 2,9 ile Van izledi. İllere göre kaba ölüm hızına bakıldığında Erzurum'da 2021 yılında yüzde 6.7, 2022 yılında yüzde 5.7, 2023 yılında yüzde 5.4 ve 2024 yılında yüzde 5.6 oldu. İllere göre bebek ölüm hızına bakıldığında ise; Erzurum'da 2019 yılında yüzde 10.2, 2020 yılında 10.2, 2021 yılında yüzde 11.4, 2022 yılında yüzde 9.6, 2023 yılında yüzde 7.7 ve 2024 yılında yüzde 9.3 olduğu görüldü. İllere göre beş yaş altı ölüm hızında ise Erzurum'da 2019 yılında yüzde 12.4, 2020 yılında 12.2, 2021 yılında yüzde 13.8, 2022 yılında yüzde 11.4, 2023 yılında yüzde 10.1 ve 2024 yılında yüzde 11.9 olduğu görüldü. - ERZURUM