Erzurum'da 19 Mayıs coşkusu

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı tüm Türkiye'de olduğu gibi Erzurum'da coşkuyla kutlandı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı tüm Türkiye'de olduğu gibi Erzurum'da coşkuyla kutlandı.

Erzurum hem kurtuluş savaşı hem de Cumhuriyetin kuruluşuna giden yolda önemli bir kavşak. Bu nedenle 19 Mayıs kutlamaları şehir genelinde heyecanlı ve dolu dolu etkinliklerle taçlandırılıyor.

Erzurum'daki 19 Mayıs törenleri sabah saatlerinde Havuzbaşı Atatürk Anıtı'na çelenk konulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra Çifte Minareli Medrese önünde toplanan gençler ve protokol, 9. Kolordu Komutanlığı Bandosu eşliğinde Cumhuriyet Caddesi'nden Havuzbaşı Kent Meydanı'na kadar kortej yürüyüşü yaptı. Ellerinde Türk Bayrakları ve coşkuyla yürüyüş yapan korteje, cadde üzerinde bulunan esnaf ve vatandaşlarda alkışla destek verdiler.

Kortej yürüyüşünün bitiminde Havuzbaşı Kent Meydanı'nda yapılan programa geçildi. Burada bir konuşma yapan Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, "Bugün, milletimizin kurtuluş mücadelesinin en önemli adımlarından biri olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı hep birlikte kutluyoruz. Aradan geçen yıllara rağmen bu bayramın anlamı, büyüklüğü ve önemi hiçbir zaman azalmadı ve asla da azalmayacaktır. Bugün, büyük zaferlerin ve kahramanlıkların anısını yaşatırken, aynı zamanda gençlerimizi ve sporcularımızı cesaretlendirmeli ve onların geleceğe daha umutlu ve güçlü bir şekilde bakmalarını sağlamalıyız. Gençlerimiz, Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceğini şekillendirecek önemli bir güçtür ve bizler, onlara en iyi şekilde destek vermeli ve onları eğiterek, yetiştirerek geleceğe hazırlamalıyız." dedi.

Havuzbaşı Kent Meydanı'nda yapılan programda, gençler bir birinden güzel yeteneklerini sergilediler, şiirler okudular ve gönüllerince eğlendiler. Yapılan etkinliklere; Erzurum Valisi Okay Memiş, Ak Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, Kolordu Komutanı Tümgeneral Fedai Ünsal, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fevzi Polat, Erzurum Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Metin Düz ve diğer protokol üyeleri katıldı. Etnikliklere Erzurumlu vatandaşların ilgisinin oldukça fazla olduğu görüldü. - ERZURUM