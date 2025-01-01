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Erzurum'da 1001 Hatim Geleneği Yeni Yılda Da Devam Ediyor

Erzurum'da 1001 Hatim Geleneği Yeni Yılda Da Devam Ediyor
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Erzurum'da yüzyıllardır süregelen 1001 hatim geleneği, 2025 yılının ilk gününde yüzlerce vatandaşı camilerde bir araya getirerek Kur'an-ı Kerim okuma etkinliği düzenlendi. Program, şehirdeki asırlık camilerde ve evlerde bir ay boyunca devam edecek.

Erzurum'da yüzyıllardır devam eden 1001 hatim geleneği, yılın ilk gününde de yüzlerce vatandaşın camilerde Kur'an-ı Kerim okumasına vesile oldu.

Erzurum'da binlerce vatandaş 2025 yılının ilk gününe ve 3 ayların sabahına camilerde Kur'an-ı Kerim okuyarak girdi. Bunlardan biri de Erzurum'un kadim camilerinden Ayaz Paşa Camii oldu. 13 Aralık 2024 tarihinde başlayan ve bir ay sürecek olan 1001 hatim programı çerçevesinde sabah namazında buluşan vatandaşlar, 2025'in ilk sabahına ve 3 ayların ilk gününe Kur'an-ı Kerim okuyarak ve dua ederek girme imkanı buldular.

Şehrin afet ve beladan korunması için 16. yüzyılda Pir Ali Baba tarafından başlatılan 1001 hatim geleneği, asırlardır Erzurum'da coşkuyla yaşatılıyor. Halkın sabah namazından önce asırlık camilerde bir araya gelerek başladığı ve gün içinde devam ettirdiği Kur'an-ı Kerim okuma geleneği, vatandaşların ev ve iş yerlerinden de katkı sunmasıyla yaklaşık bir ay boyunca şehirde ikinci bir Ramazan havası estiriyor. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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