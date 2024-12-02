Erzurum'da 1001 Hatim Geleneği Başlıyor

Erzurum'da asırlardan bu yana devam eden 1001 Hatim geleneği 13 Aralık 2024 günü başlıyor.

Yakutiye Müftülüğü, Erzurum'da asırlardır devam ettirilen 1001 Hatim programı bu yılda İl Müftülüğü organizesiyle 13.12.2024 Cuma günü başlayacağını ve 17.01.2025 Cuma günü erkeklere, 18.01.2025 Cumartesi günü kadınlara yapılacak dua programı ile son bulacağını paylaştı. Bu yılki 1001 Hatim programı 13.12.2024 tarihinde saat 10.00'da Pirali Baba Türbesi başında okunacak ilk Hatm-i Şerif ve yapılacak dua ile başlayacak.

Konu ile ilgili yapılan paylaşımda, " Siz kıymetli halkımızın okumuş olduğu hatimleri bulunduğunuz bölgedeki en yakın cami görevlisine bildirerek hatimlerin cem edilmesine yardımcı olabilirsiniz. Ayrıca okumuş olduğunuz hatimleri "1001 Hatim" programı için kurulan "1001 Hatim" İnternet sitesinden cüz ve hatim sayısı girebilirsiniz.Hatim bağışlama linki; https://dibbys.diyanet.gov.tr/.../Hatim/BinBirHatim.aspx. "1001 Hatim"programı çerçevesinde Kur'an ziyafeti, irşat ve dua programları yapılacaktır. (Kur' an ziyafeti tarih ve yer bilgilerini yakın ilçe müftülüğündenı Erzurum İl Müftülüğünden alabilirsiniz.) Erkeklere yönelik "1001 Hatim" programının 17.01.2025 tarihinde 09.00 - 13.00 saatleri arasında Ulu Camii' nde yapılacaktır. Kadınlara yönelik olarak "1001 Hatim" dua programının 18.01.2025 tarihinde 09.00 13.00 saatleri arasında Ulu Camii' nde yapılacaktır. Tüm programlarla ilgili duyurular Müftülüğümüzün web sayfası sosyal medya hesaplarından (facebook, instagram, (X)twitter) yayınlanacaktır." denildi. - ERZURUM