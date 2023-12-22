Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde devir teslim töreni gerçekleşti. 2012-2017 arasında İl Müdür Yardımcılığı ve 2017 yılından beri Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü olarak görev yapan Cemil İlbaş, görevini Hasan Aykut'a teslim etti.

Cumhurbaşkanlığı prensip kararı gereği 81 il müdürünün değiştirilmesi ile 5 yılı aşkın görev yapması ve Erzurum nüfusuna kayıtlı olması sebebi ile Bakanlık emrine atanan İlbaş, İl Müdürlüğüne bağlı kuruluş müdürlüklerin, idarecilerin katılımı ile devir teslim töreniyle görevini devretti.

"Her işi ekip çalışmasıyla yaptık"

Törende konuşan Cemil İlbaş, ekip olarak çalışmanın önemine değinerek, "Bütün çalışmalarımızı bugüne kadar hep beraber yaptık. Ortada bir başarı varsa da ekip başarısı yoksa da. En son Adıyaman'da deprem bölgesine arkadaşlarımızla gittik. Ortam çok kötüydü, her yer dağınık ve yerle bir olmuştu. Ortamı düzenlemek adına süpürge var mı diye sorup, işe koyuldum. Arkamı döndüğümde benimle beraber tüm personelim işe koyulmuştu. Ekip olarak bir hoş sada bırakarak oradan ayrıldık. Biz kurum olarak şu felsefeyi güttük: 'Pozitif olanı artıralım negatif alanlar kendiliğinden azalsın ve yok olsun."

Çocuklarımızın yetişmesi noktasında, sportif alanlarda tarih yazdınız, teşekkür ediyorum. Dini değerler eğitimi noktasında çocuklarımıza eğitimler verdik, onları güzel yerlere taşıdık. Bu saydıklarımızın hepsi birer ekip çalışmasıyla gerçekleşti." dedi.

Ekip arkadaşlarını Hasan Aykut'a teslim etti

Devir teslim yaparken tüm ekip arkadaşlarını Hasan Aykut'a teslim ettiğini dile getiren İlbaş, "Aile ve Sosyal Hizmetler çok tatlı ama bir o kadar da ağır bir yük. Yapılan anketlere baktığımızda bu işin haz ile yapılan bir hizmet olduğu kayıtlara geçti. Bizim çalışmalarımızda bir resmi alan bir de gayrı resmi alan vardır ama zamanda sempatik alan da mevcut. Saygı resmiyeti temsil eder, sevgi de bundan öte bu durumu kucaklar ve sarmalar. Bu konularda da müdürüme destek olmanızı istiyorum. Müdürümüzün daha önce il müdürlüğü tecrübesinin olması ve bu alanı bilmesi beni çok mutlu etti. Sosyal Hizmetleri bir okul olarak görüyorum Hasan Bey'de bu okulu okumuş bir insan. Böyle birinin Erzurum'a gelmesi de çok kıymetli." diye konuştu.

"Daha güzel işler yapacağız "

İl müdürlüğü görevini Cemil İlbaş'tan devralan Hasan Aykut, konuşmasında "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında uzun yıllar çalıştım ve Sosyal Hizmet kökenliyim. Bakanlığın her alanında farklı görev ve pozisyonlarda çalıştım. Sizlerin desteğiyle Erzurum'da çok daha güzel işler yapacağız. Cemil Bey'e de yeni görev yerinde başarılar diliyorum." İfadelerine yer verdi.

Hasan Aykut Kimdir?

1975 yılında Tufanbeyli'de doğdu. Öğrenim hayatı 1998 yılı Hacettepe Üniversitesi- Sosyal Hizmet Yüksekokulu(4 yıllık), 2012 yılı Anadolu Üniversitesi- AÖF Kamu Yönetimi(4 yıllık), 2013 yılı Selçuk Üniversitesi-SBE Kamu Yönetimi(Yüksek Lisans) olarak tamamladı.1993 yılında Sağlık Bakanlığı'nda göreve başladı. 1999 yılında SHÇEK Genel Müdürlüğü'nde Sosyal Çalışmacı, 2004 yılında Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanlığında Özel Kalem Müdür Yardımcılığı,2004 yılında SHÇEK Genel Müdür Müşaviri,2005 yılında SHÇEK Genel Müdürlüğünde Şube Müdürü,2011 yılında Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğünde Araştırmacı, 2012 yılında Şanlıurfa Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünde İl Müdür Yardımcısı, 2015 yılında Sivas Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü, 2018 yılında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü'nde Şube Müdürü, 22.12.2023 tarihi itibariyle Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde İl Müdürü olarak görevine devam etmektedir. - ERZURUM