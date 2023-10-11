Erzurum'a ulusal düzeyde ödül

Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkan Vekili ve Tüketici Hak Arama Derneği Genel Başkanı Nihat Altay'ın TRT Erzurum Radyosunda düzenli bir şekilde uzman konuşmacı olarak katıldığı Doğunun Sesi, Tüketici Hakları programları, Ticaret Bakanlığı tarafından ülke genelinde düzenlenen...

Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkan Vekili ve Tüketici Hak Arama Derneği Genel Başkanı Nihat Altay'ın TRT Erzurum Radyosunda düzenli bir şekilde uzman konuşmacı olarak katıldığı Doğunun Sesi, Tüketici Hakları programları, Ticaret Bakanlığı tarafından ülke genelinde düzenlenen "Tüketici Ödülleri" kapsamında Radyo-Televizyon dalında ödüle layık görüldü.

Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl düzenli olarak çeşitli dallarda tüketici ödülleri veriliyor. Bu yıl 26. kez verilen Geleneksel Tüketici Ödülüne, TRT Erzurum Radyosunda tüketicileri ilgilendiren konuların ele alındığı Doğunun Sesi Programı layık görüldü.

Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkan Vekili ve Tüketici Hak Arama Derneği Genel Başkanı Nihat Altay, "Bu ödülün bizlere verilmesi mutluluk ve gurur vericidir. Geçmişte olduğu gibi bundan sonra da tüketicilerin sesi olmaya devam edeceğiz. Yıllardır gerek radyo, gerek televizyon, gerekse basılı yayın organları ile tüketicilere yardımcı olmaya gayret gösterdik. Ödül için aylar önce müracaat etmiştik. Tam aklımızdan çıkmıştı ki emeğimizin ödüllendirildiği bilgisini aldık. Ülkeme, insanlığa, tüketicilere faydalı işler yapmanın sonucunda mükafatlandırılmak tarif edilemeyecek mutluluk bizler için. Ödülü almamızda emeği geçen Tüketici Birliği Federasyonu ve Tüketici Hak Arama Derneğinde ki çalışma arkadaşlarıma, Tüketici hakları noktasında her daim kapılarını açan ödül ortağımız TRT Erzurum Radyosu çalışanlarına teşekkür eder, hayırlı olmasını dilerim" dedi.

26. Geleneksel Tüketici Ödül Töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Ankara TOBB konferans salonunda gerçekleştirildi. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başladı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmalarının ardından tüketici ödüllerinin takdim edilmesi ile tören sona erdi. - ERZURUM