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Erzurum, 2025 Yılı Turizm Başkenti Oldu; Etkinlikler Coşkuyla Başladı

Erzurum, 2025 Yılı Turizm Başkenti Oldu; Etkinlikler Coşkuyla Başladı
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Ekonomik İşbirliği Teşkilatı tarafından 2025 yılı Turizm Başkenti ilan edilen Erzurum'da, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu'nun katılımıyla çocukların dahil olduğu etkinlikler büyük bir coşkuyla başladı. Şehir, uluslararası tanıtım açısından önem kazanacak.

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) tarafından 2025 yılı Turizm Başkenti ilan edilen Erzurum'da etkinlikler büyük bir coşkuyla başladı. Açılış programına Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu da katılarak çocukların sevincine ortak oldu.

Devlet korumasındaki 120 çocuğun katılımıyla gerçekleşen kortej yürüyüşünde, çocukları yalnız bırakmayan Bakan Yardımcısı Tarıkdaroğlu, bu anlamlı etkinlikte çocuklarla birebir yakından ilgilendi. Onların isteklerini dinleyen ve etkinlik boyunca sık sık sohbet eden Tarıkdaroğlu, çocuklara moral vermek amacıyla çeşitli etkinliklere de katıldı.

Tarıkdaroğlu, yaptığı konuşmada, bu tür uluslararası etkinliklerin farklı coğrafyalardan gelen çocuklar arasında dostluk bağlarının güçlenmesine olanak sağladığını vurguladı. "Bugün burada sadece bir etkinlikte değil, aynı zamanda bir dostluk köprüsünün kurulduğuna şahitlik ediyoruz. Çocuklarımız, kültürel ve sosyal anlamda büyük kazanımlar elde ediyor. Erzurum, bugün sadece Türkiye'nin değil, EİT üyesi ülkelerin de bir buluşma noktası haline geldi. Onların bu coşkusunu görmek, ülkemizin geleceğine olan inancımızı daha da güçlendiriyor. Çocuklarımızın hayallerini gerçekleştirmek için her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz," ifadelerini kullandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut'un da eşlik ettiği kortej yürüyüşü, şehrin tarihi ve turistik güzellikleri eşliğinde gerçekleşti. Etkinlik boyunca Erzurum'un kültürel zenginlikleri çocuklara tanıtılırken, yerli ve yabancı katılımcılar da bu coşkulu atmosferin bir parçası oldu.

Çeşitli kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerin yer alacağı etkinliklerin 12 Ocak'a kadar devam edeceği belirtildi. Erzurum'un EİT Turizm Başkenti seçilmesiyle birlikte şehrin uluslararası tanıtımının artırılması ve bölge turizminin canlandırılması hedefleniyor. Etkinlikler, Erzurum halkının yanı sıra uluslararası katılımcılar tarafından da büyük ilgiyle karşılandı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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