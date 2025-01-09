Erzurum 2025 Turizm Başkenti Etkinlikleri Başladı
Ekonomik İşbirliği Teşkilatı tarafından 2025 Turizm Başkenti ilan edilen Erzurum'da bir yıl boyunca sürecek etkinlikler başladı. Off-road kulübü üyeleri, kortej yürüyüşüne katılarak destek verdiler.
Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) tarafından '2025 Turizm Başkenti' ilan edilen Erzurum'da bir yıl boyunca sürecek etkinlikler start aldı.
Etkinlikler kapsamında düzenlenen kortej yürüyüşüne Erzurum Macera Off-Road Doğa Sporları Kulübü üyeleri de araçlarıyla destek verdi.
Havuzbaşı kent meydanında toplanan kulüp üyeleri off-road araçlarıyla kent turu atarak 2025 coşkusuna ortak oldular. Araçlarını Türk bayrakları ve katılımcı ülke bayraklarıyla süsleyen off-road kulübü yürüyüşe renk kattı. - ERZURUM