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Erzurum, 2025 EİT Turizm Başkenti olarak ilan edildi

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Erzurum, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 4. Turizm Bakanları Toplantısı'nda 2025 EİT Turizm Başkenti olarak seçildi. Erzurum'un turizm potansiyeli ve atılacak adımlar değerlendirildi.

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 4. Turizm Bakanları Toplantısı'nda "2025 EİT Turizm Başkenti" olarak ilan edilen Erzurum'da kollar sıvandı.

Erzurum'un 2025 EİT Turizm Başkenti seçilmesi ve diğer turizm hareketliliklerini değerlendirmek üzere oluşturulan çalışma geçtiğimiz aylarda çalışmalarına başlamıştı. Valilik koordinesinde ve Turizm Geliştirme Ajansı iş birliğiyle iki oturum şeklinde yapılan toplantılarda, Erzurum'un 2025 EİT Turizm Başkenti seçilmesi ve bu yönde atılacak adımlar değerlendirildi. İnanç ve Kültür Turizmi çalışma gruplarında ilgili kurumların yöneticileri, STK temsilcileri ve akademisyenler yer aldı.

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) nedir

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı, 1985 yılında İran, Pakistan ve Türkiye tarafından kurulan uluslararası bir kuruluş olup üye sayısı Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Afganistan'ın da katılımı ile 10'a ulaştı. Teşkilatın amacı üye ülkelerin kalkınmalarına katkıda bulunmak, EİT Bölgesi içindeki ticari engelleri kaldırarak bölge içi ticareti geliştirmek ve EİT bölgesinin küresel pazarlarla bütünleşmesini teşvik etmek suretiyle üye ülkeler arasındaki kültürel ve tarihi bağları güçlendirmek olarak ifade ediliyor. Bu bakımdan EİT, Türkiye'yi Orta Asya Cumhuriyetleri ve Güney Asya ülkeleri ile bir araya getiren önemli bir platform niteliği taşıyor.

"Erzurum heyecanla 2025'i bekliyor"

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te gerçekleştirilen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 16'ncı Zirvesi'nde Erzurum'un 2025 Yılı Turizm Başkenti seçilmesinin önemli olduğunu ifade eden Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Erzurum Şube Başkanı Murat Ertaş, "Güzel bir tevafuk var. Erzurum'un da plaka numarası 25, yıl olarak da 25 ile biten seneye denk geldi. Şehrimizde bu büyük bir heyecan ve sevince sebep oldu. 2025'te Türk dünyasını Erzurum'da ağırlayacağız. Erzurum tarih boyunca yol şehri olmuştur. Kavşak şehri olan Erzurum zengin bir kültürel yapıya sahip. Urartulardan Romalılara, Gürcülerden İranlılara ve daha çok da Türk Dünyası'nın, Türkistan'ın izlerini taşıyan bir medeniyetler beşiğidir Erzurum" dedi.

"Doğu ve batı medeniyetinin kavşağı bir şehir"

Erzurum'un kendine has bir tabiat zenginliği de olduğunu hatırlatan Ertaş, "Bu haliyle şehrimiz, turizm başkenti olabilecek tüm şartlara sahip. İpek Yolu'nun da geçtiği Erzurum, doğu ve batı medeniyetinin buluştuğu yer olması hasebiyle kültürel açıdan çok zengin bir şehir. 2025 Yılı Turizm Başkenti olan Erzurum'da kültürel ve folklorik varlıkların öne çıkarılması gerekir. Bu anlamda hazırlıklar başladı. Erzurum 2025'te bayram yeri gibi olmalı. Karşılıklı kardeşlik ve tanışmanın en iyi örneğini sergilemeliyiz. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nun ruhunu yakalayacağımıza inanıyorum. Erzurum'un Turizm Başkenti olması şehrimize birçok ekonomik fırsatı da beraberinde getirecektir" diye konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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