'Erzurum 1800' çok yakında ziyarete açılacak

Müslümanlar çok kıymetli olan 3 mescidin maketini yapan ve bunların Erzurum Ulu Camii'nde bir arada sergilenmesini sağlayan Doğan Hattatoğlu, tamamladığı "Erzurum 1800" adlı eserinin kale bölgesinde bulunan tarihi eve taşındığını ve burada sergileneceğini söyledi.

Müslümanlar çok kıymetli olan 3 mescidin maketini yapan ve bunların Erzurum Ulu Camii'nde bir arada sergilenmesini sağlayan Doğan Hattatoğlu, tamamladığı "Erzurum 1800" adlı eserinin kale bölgesinde bulunan tarihi eve taşındığını ve burada sergileneceğini söyledi.

Erzurum'un tarihi ve turistlik mekanlarının bir birinden orijinal maketlerini yapan özgün ve tarihi eserler maket sanatçısı Doğan Hattatoğlu, 30 yıllık sevdasından vazgeçemediğini söyledi. Maket merakının oturduğu mahallede inşaa edilen camiinin maketini yapmakla başladığını ifade eden Doğan Hattatoğlu, "Bu merak daha sonra hem tutku hem de gönüllü bir hizmete döndü. Halen Erzurum Ulu Camii'de bulunan Mesicid-i Haram, Mescid-i Nebevi ve Mescid-i Aksa benim açımdan çok kıymetli üç eser. Yaptığımız araştırmada; dünya üzerinde 3 mescidin bu büyüklükte ve aynı mekanda sergilendiği başka bir yer yok. İnşallah dünya var oldukça bu eserlerde gelecek nesillere taşınır." dedi.

Doğan Hattatoğlu, en son yaptığı 1800'lü yıllarda Osmanlı dönemindeki Erzurum'u anlatan maketinin tamamlandığını, bunun Erzurum Kalesi civarındaki bir evde sergilenmek için atölyesinden taşındığını ve en kısa zamanda vatandaşlar tarafından ziyaret edilebileceğini belirterek, "Tarihi haritalar üzerinden çalışarak ortaya çıkardığımız ve Erzurum'un 1800'li yıllardaki halini anlatan maketin ilgi göreceğine inanıyorum. İnşallah bundan sonra da daha farklı ve tarihimize ışık tutacak eserlerin yapımına imza atarız." diye konuştu. - ERZURUM