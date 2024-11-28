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Erzurum 112 Ekipleri Kışa Hazır

Erzurum 112 Ekipleri Kışa Hazır
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Erzurum'da 112 acil sağlık ekipleri, çetin kış şartlarına karşı hazırlıklarını tamamladı. İl Ambulans Başhekimi Dr. Furkan Soner Taş, 70 araçla hizmet verdiklerini belirterek, paletli ve kar üstü ambulanslarla vatandaşlara en iyi şekilde ulaşacaklarını açıkladı.

Çetin ve uzun kış aylarının yaşandığı Erzurum'da, 112 ekipleri vatandaşlara en hızlı şekilde sağlık hizmeti sunmak ve de vakalara zamanında ulaşmak için hazırlıklar tamamlandı.

İl Ambulans Başhekimi Dr. Furkan Soner Taş, Erzurum'da 70 araçla hizmet verdiklerini ifade ederek, "Bu araçların bir tanesi helikopter, hava ambulansı olarak görev yapmakta. İki tanesi kar üstü aracı. Beş tane de dört çeker paletli ambulansımız var. 58 tane de kara ambulansımız bulunuyor. Şehir içi hizmet vereceğimiz araçların kışlık yağ bakımları, kışlık lastikleri ve diğer bakımları tamamlandı. Bölgemizde kış şartları çetin geçiyor. Çetin geçtiği için Erzurum'da özellikle paletli araçlarla, kar üstü araçlarla vatandaşlarımıza hizmet vermekteyiz. Bu araçlar da vatandaşımıza en iyi şekilde ve kış şartlarıyla mücadele ederek hizmet veriyoruz." şeklinde konuştu.

Başhekimi Dr. Furkan Soner Taş, 450 çalışanları olduğunu hatırlatarak, "450 çalışanımız 36 altı istasyonla acil sağlık istasyonuyla birlikte hizmet veriyor. 2023 yılı içerisinde 71 bin 353 hastaya 112 ekipleri ulaştı. 2024 yılında yani Ocak ayından bir yana 69 bin 450 hastaya da hizmet verildi. Hava ambulansımız 2024 vakaya 461 kalkış yaptı. Kış şartlarına hazırız ve canla başla vatandaşlarımıza ulaşmaya devam edeceğiz" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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