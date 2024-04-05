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Erzincanlılar Ramazanın Son Cuma Namazında Camilere Akın Etti

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Ramazanın son cuma namazı feyzinden ve bereketinden yararlanmak isteyen Erzincanlılar camilere akın etti. Ramazan ayını en iyi şekilde ibadetle değerlendirmek isteyen Erzincanlılar son cuma namazında camilerde boş yer bırakmadı. Camilerin iç mekanları tamamen dolarken avlularda da vatandaşlar saf tuttu. İbadetlerini huşu içinde yapan vatandaşlar Ramazan ayının son cuma namazını kılmanın mutluluğunu yaşarken Ramazan ayını uğurluyor olmanın hüznünü yaşadı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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