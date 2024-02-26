Erzincanlı Polis Memuru Yoğun Bakımda Vefat Etti
Batman İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli Erzincanlı polis memuru Sami Karadağ rahatsızlığı nedeniyle yoğun bakımda tedavisi devam ederken vefat etti. Cenazesi memleketi Erzincan'a getirildi.
Batman İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli Erzincanlı polis memuru Sami Karadağ rahatsızlığı nedeniyle yoğun bakımda tedavisi devam ederken vefat etti.
Polis memuru Sami Karadağ'ın cenazesi memleketi Erzincan'a getirildi.
Erzincan İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, başsağlığı mesajı yayınlayarak, "Meslektaşımızın cenazesi 26.02.2024 Pazartesi günü Camii Kebir'de öğle namazına müteakip kılınacak olan cenaze namazının ardından Terzibaba mezarlığına defnedilecektir.
Meslektaşımıza Allah'tan rahmet, acılı ailesine, yakınlarına ve Türk Polis Teşkilatımıza başsağlığı ve sabırlar diliyorum." ifadelerine yer verdi. - ERZİNCAN