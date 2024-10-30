Üye Girişi
Haberler

Erzincanlı Pir Muhammed Bahaddin Hazretleri'nin deprem hikmeti

Erzincanlı Pir Muhammed Bahaddin Hazretleri'nin deprem hikmeti
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan'da türbesi bulunan ve yaşanan bir depremde 7 talebesiyle birlikte şehit olan Pir Muhammed Bahaddin Hazretleri'nin hayatı anlatıldı.

Erzincan'da türbesi bulunan ve yaşanan bir depremde 7 talebesiyle birlikte şehit olan Pir Muhammed Bahaddin Hazretleri'nin hayatı anlatıldı.

Anadolu'da ilk faaliyet gösteren Halveti şeyhlerinden olan ve 15. yüzyılın başlarında dünyaya gelen Pir Muhammed Bahaddin Hazretleri, zamanın en önde gelen alimlerindendir. Zamanın birinde yaşanan depremde 7 talebesiyle birlikte caminin altında kalarak şehit olan Pir Muhammed Bahaddin Hazretleri hakkında bilinmeyenleri Vakıflar Bölge Müdürü Murat Uslu anlattı.

Uslu konuşmasında şunları kaydetti:

"Şu anda huzurunda bulunduğumuz Muhammed Bahaeddin Erzincani Hazretleri, Anadolu'da ilk faaliyet gösteren Halveti şeyhlerindendir.

Pir Muhammed Bahaddin Hazretleri, 15. yüzyılın başlarında Erzincan'ın Keleriç (Karakaya) köyünde doğmuştur. Zamanın önde gelen alimlerinden olup, ilimde yüksek dereceye ulaştıktan sonra, yaşadığı devrin ünlü müderrisleri arasına girmiştir. Halveti Tarikatının ileri gelenlerinden, Seyyid Yahya Şirvani Hazretlerinin baş halifelerindendir.

Pir Muhammed Bahaeddin hazretleri, bir yaz günü sabah namazından çıkıp talebelerine; 'Erzincan'a inmek dileriz. Sevdiklerimizden arzu eden bizimle gelsin' buyururlar. 40 talebesiyle hareket edip, Erzincan'a gelir. Camii Kebir'e gidip halvete girerek 40 gün ibadetle meşgul olmak isterler. Talebeleri onun bu haline şaşırıp; 'Efendim, şimdi hasat mevsimidir. Erbaine ve halvete girmek için münasip midir?' diye arz ederler.

Bunun üzerine Pir Muhammed Bahaeddin Hazretleri, 'Doğru söylersiniz lakin Allahü Teala bu beldeye yakında bir zelzele takdir etmiştir. Bu belanın geri çevrilmesi için bizlerin münacat etmesi, yalvarması lazımdır. Umulur ki, içimizden birinin duası kabul olur da halk kurtulur' buyururlar. Sonra Camii Kebir'de ibadetlerine devam ederler. Bir ara yanındakilere dönüp, 'Bize ilham edildi ki, Ey Pir Muhammed, eğer bu belanın geri çevrilmesini istersen bizim yanımıza gelmelisin.' 'Şimdi kim bizimle beraber şahadet şerbetini içmek isterse burada kalsın. Eğer bir miktar daha dünya hayatını yaşamak arzu edenlere de biz izin veriyoruz, dışarı çıkabilir. Bu gece bizimle birlikte olmasınlar' buyurdu. Bunun üzerine talebelerinden 7 kişi hariç diğerleri camiden dışarı çıktılar. O gece şiddetli bir zelzele oldu. Camii Kebir yıkıldı. Yedi talebesi ile beraber pir Muhammed Bahaeddin hazretleri şahadet şerbetini içtiler. Camiden başka hiç bir yerde zarar vuku bulmadı. Şehir ahalisi durumu öğrenince büyük bir üzüntüye düştü. Allahu Teala'nın hikmeti deyip, Pir Muhammed Erzincani Hazretleri ve 7 talebesini defnettiler.

Bursalı Mehmed Tahir Bey, O'nun 1474'de Erzincan'da vefat ettiğini ve Camii Kebir yanına defnedildiğini kaydetmekte ise de, Ali Kemali Bey, hazretin Keleriç'te medfun bulunduğunu ve mezarının hiç bir nişan taşımadığını kaydeder.

Ancak, bölgede 4 nesildir anlatıla gelen sözlü tarihe göre, Pir Muhammed Bahaeddin Hazretleri'nin kabri saadetleri şu anda bizimde huzurunda bulunduğumuz, Erzincan'ımızın evliyalar menbaağı olan eski adıyla Keleriç, yeni adıyla Karakaya köyünde bulunmaktadır ve hazrete hürmeten türbeleştirilmiştir.

Hazretin, 1468'de Erzincan'da yazdığı Makamatü'l Arifin ve Maarifü's Salikin adlı tasavvufa yönelik manzum eseri de günümüze kadar ulaşmıştır." - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yerel Haberler erzincan Edebiyat Kültür Deprem Yerel

Erdoğan'dan Bahçeli'nin 'Öcalan' çağrısıyla ilgili net çıkış: Ortağımızın yaklaşımı ön yargısız değerlendirilmeli

Erdoğan'dan Bahçeli'nin "Öcalan" çağrısıyla ilgili dikkat çeken çıkış

 İmamoğlu'nun Yenikapı'daki sözleri kulisleri hareketlendirdi: Cumhurbaşkanı adaylığını fiilen ilan etti

"İmamoğlu cumhurbaşkanı adaylığını fiilen ilan etti"

 Yusuf Dikeç'in 29 Ekim resepsiyonunda Furkan Bölükbaşı ile çektirdiği fotoğraf ortalığı karıştırdı

Yusuf Dikeç'in 29 Ekim resepsiyonunda çektirdiği fotoğraf ortalığı karıştırdı
Narin soruşturmasında jandarma ile ilgili 'üfürükçü' iddiasına yalanlama

Narin soruşturmasında "jandarma" ile ilgili iddiaya yalanlama
Halloween Doodle ile Kutlanıyor Halloween Doodle Ekranına Taşındı MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? (29 EKİM) BITCOIN YÜKSELDİ Mİ? Bitcoin'de son durum ne? SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUCU! Süper Loto çekiliş sonucu açıklandı mı? 29 Ekim 2024 Salı Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı 30 Ekim Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Hamilelik belirtileri ne zaman başlar? 1 haftalık hamile olduğumuzu nasıl anlarız? Güney Kore Savaşı ne zaman oldu? Bir Gece Masalı oyuncuları kim? 30 Ekim hangi burç? 30 Ekim burç özellikleri ve yükseleni nedir? 29 ekim 2024 Serdal Adalı açıklaması ne? Serdal Adalı açıklamasında ne dedi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.